Тръмп за канадския премиер: Много се обичаме

Министър-председателят на Канада Марк Карни посети за втори път Белия дом в рамките на пет месеца под нарастващ натиск да се заеме с митата на САЩ върху стомана, автомобили и други стоки, които нанасят вреда на канадската икономика, предаде Ройтерс.

Карни и американският президент Доналд Тръмп, и двамата усмихнати, си стиснаха ръцете и разговаряха за няколко секунди, преди да влязат в Белия дом. Програмата на посещението предвижда лична среща, последвана от обяд.

"От самото начало го харесвам и имаме добри отношения", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет, седнал до Карни.

"Имаме естествени разногласия. Имаме и взаимна любов, знаете, че се обичаме много", добави Тръмп, като каза, че двамата ще обсъдят митата.

"Това е нормален търговски спор, няма нищо лошо в това. И мисля, че през последните няколко месеца постигнахме голям напредък", заяви американският президент.

Канада не е сключила още всеобхватно търговско споразумение със своята съседка и основен икономически партньор, за разлика от други съюзници на САЩ, отбелязва АФП.

Тръмп каза също така, че Вашингтон работи в тясно сътрудничество с Канада по системата за противоракетна отбрана "Златен купол", предаде Ройтерс.

Изказванията на Тръмп за превръщането на Канада в 51-я щат и наложените от него мита предизвикват у канадците неоспоримо чувство, че са били предадени от Вашингтон. Отношенията с южната съседка на САЩ и дългогодишен съюзник на Канада никога не са били по-лоши, отбелязва БТА.