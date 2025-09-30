Убиецът от екопътека "Невястата" бил подготвен да оцелее дълго време в гората

Ненчо Ненчев, обвинен за жестокото убийство на екопътека "Невястата" над Смолян, е можел да изкара дълго време в гората, криейки се от властите.

42-годишният мъж носел сгъваема палатка, спален чувал, компас, осветителен челник, зарядни за телефон, 3-4 чифта дрехи и достатъчно пари. Вещите са открити в колата и в раницата му, стана ясно в съдебната зала в Смолян.

Пред разследващите Ненчев дава обяснения, които изцяло се припокриват с обвиненията. Той е сложил проследяващо устройство - GPS, в колата на жертвата Павел Христов. То е било поставено на скришно място извън купето на колата, но Ненчев е можел да проследи местонахождението .

40-годишният Павел Христов от Ямбол и 39-годишната Д. А. били нападнати от Ненчо на около 400 метра от началото на екопътеката от бившия партньор на жената – 42-годишния Ненчо Ненчев от Сливен. Нападателят ги напръскал с лютив спрей, след което нанесъл прободно-порезни рани на мъжа, който починал. Жената съборил на земята и заплашил с убийство, след това я закопчал с белезници. Тя обаче успяла да избяга и се скрила в скален процеп, където прекарала цялата нощ.

При нападението Павел избегнал напръскването с лютивия спрей, но Ненчо извадил нож от джоба на раницата си и започнал да му нанася общо 14 удара.

По искане на Окръжна прокуратура съдът го остави под стража. Според обвинението налице са всички предпоставки за вземане на най-тежката мярка за

неотклонение.

На 21 септември 2025 г. около 20,30 ч близо до паркинга на параклиса край курорта Пампорово обвиняемият е умъртвил 40-годишния Павел Христов. Мъжът имал рани в областта на лицето, главата, гръдния кош и крайниците.

Окръжният прокурор Недко Симов, който е и наблюдаващ делото, заяви в изложението си в съдебната зала, че има всички предпоставки по разследването да смята, че обвиняемият е извършил тежкото умишлено престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 г., както и че е налице реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление.

Павел Христов е починал от остра кръвозагуба. Назначени са множество експертизи, включително и ДНК, по намерени веществени доказателства, както на задържания, така и в автомобила му.

"Видно е от камери на паркинга, че обвиняемият преди убийството отива пеша към екопътеката и след това се връща, бягайки, след което се появява с колата си, която паркирал на отбивка. Иззети са видеозаписи непосредствено от паркинга", каза Симов, цитиран от "24 часа".

Избягалата Д. А. с вързани с белезници ръце успяла да се скрие първо зад дънер, а след това – в скален процеп, където прекарала нощта. Тя е могла да избяга в момента, когато бившият отишъл да докара колата максимално близо до екопътеката.

Ненчев е участвал в ултрамаратони, бил е и катерач - издръжлив и подготвен за престой в планината, но не е бил планински водач. Поддържал е и ютюб канал за популяризиране на умения за поведение в планината. Завършил е Националната спортна академия. Работил е на различни места, дори в IT сектора. През последните месеци обаче е бил без работа. Не можел да посочи и постоянен адрес в София.

Жената, която е преследвал, също е била IT специалист. Познавали се от Ямбол, били в интимни отношения и известно време живеели заедно. Убитият мъж е работил в склад за строителни материали. Тялото му е намерено случайно от турист, който се е обадил на тел. 112.

Когато дошли полицаите, жената, която се укривала, излязла и сама им разказала всичко. Най-вероятната причина Павел Христов и Д. А. да се прибират почти по тъмно от екопътеката е великолепният залез, който привлича много туристи.

Човекът, който пък е открил убития рано сутринта на другия ден, споделил, че е тръгнал толкова рано по екопътеката заради изгрева.

Иначе двойката е дошла в Пампорово за почивните дни с цел туризъм. Ненчев добре знаел кога и къде ще бъдат – чрез монтираното проследяващо устройство. Той признал, че искал да отвлече жената, да заживеят заедно и да имат деца. Заплашил я с кървавия нож, че ще я убие, както убил Павел. Разговорът става до трупа.

Д. А. обаче отново го отхвърля и не споделя намеренията му за съвместен живот. За да докара колата до паркинга при началото на екопътеката, той се отдалечил и тогава Д. А. успяла да се скрие в гората. Ненчев не я открил и поел дълъг и тежък планински преход. Намерен е след 48-часово издирване в района на хижа над Чепеларе. Оттам до мястото на убийството са около 6-7 км.

Местната прокуратура изтъкна, че акцията по откриването му е изпълнена ювелирно, без да се допуснат нови жертви или пострадали служители. Затова всички общо 23-ма полицаи са получили лична благодарност от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и от апелативния обвинител. В операцията са били включени екипи на "Гранична полиция", следово куче и дрон. За издирването са били инструктирани и всички горски. Проверявани са и адреси в София.

"Работим и по версия за предумишлено убийство. Той се е заканил да убие и жената. Тя е очевидец – пред очите е извършил убийството на Павел Христов. Д. А. поиска физическа охрана и такава й бе осигурена, защото той е показал, че може да убие, и след като веднъж го е направил, не виждам аргумент да не опита отново. Ненчев изцяло признава авторството на убийството", каза прокурор Симов.

Пред съда Ненчев заяви, че се съгласява с мярката, която иска за него прокуратурата. Неговият служебен защитник - адвокат Филип Топов, поиска по-лека мярка, тъй като пледира, че обвиняемият не е отишъл умишлено да убива. Според защитата оборудването му е било за планински преходи, а лютивият спрей - за защита от мечки, защото Ненчев е правел такива преходи и преди.

Ненчев не е осъждан, но срещу него се води досъдебно производство за грабеж.