IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Активисти, сред които и Грета Тунберг, отново ще отплават за Газа

Някои от корабите ще отпътува от Испания, заяви активистката

11.08.2025 | 20:30 ч. Обновена: 12.08.2025 | 02:27 ч. 15
Reuters

Reuters

Нова флотилия с хуманитарна помощ ще отплава от няколко средиземноморски пристанища за Газа, за да "пробие незаконната израелска блокада" на ивицата, съобщи шведската активистка Грета Тунберг, която ще участва в акцията, съобщава Франс прес.

"На 31 август стартираме най-голямата досега акция за пробиване на незаконната израелска блокада на Газа, с десетки кораби, които ще отплават от Испания. На 4 септември ще се присъединим към десетки други кораби, които ще отплават от Тунис и други пристанища", написа снощи Тунберг в Instagram. 

Хуманитарни работници, лекари, артисти, сред които американската актриса Сюзън Сарандън, шведският актьор Густаф Скарсгард и ирландският актьор Лиам Кънингам, както и други активисти от 44 страни ще вземат участие в тази инициатива, наречена "Глобъл Сумуд Флотилия" ("Global Sumud Flotilla"), съобщава сайтът на организаторите.

Броят на корабите, които ще отплават за Газа, все още не е уточнен.

Свързани статии

В нощта на 8 срещу 9 юни бившият риболовен траулер “Мадлийн“ с 12 активисти от Франция, Германия, Бразилия, Турция, Швеция, Испания и Нидерландия на борда беше задържан от израелските въоръжени сили на около 185 километра западно от бреговете на Газа. След това те бяха експулсирани, а някои от тях бяха задържани за кратко, припомня АФП. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Грета Тунберг активисти ивицата Газа Израел хуманитарна помощ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem