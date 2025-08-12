IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Турция представиха дронове за контрол на границата с България

Безпилотните машини са от ново поколение

12.08.2025 | 09:53 ч. Обновена: 12.08.2025 | 10:41 ч. 6
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Валията на турския окръг Къркларели Угур Туран представи дронове от ново поколение, които ще използват за засилване на контрола по границата с България, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

По време на представянето на безпилотните летателни апарати Туран подчерта важната роля, която властите в Къркларели отдават на охраната на границата. Той заяви, че новите дронове ще бъдат предоставени на местните структури на турското министерство на вътрешните работи и турската Дирекция „Управление на миграцията“ с цел подобряване на ефективността на работата им. 

