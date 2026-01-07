Венецуелската армия погреба войниците си, убити при операцията на САЩ

Венецуелската армия организира масова погребална церемония за десетките войници, убити при специалната операция на САЩ за залавянето на президента Николас Мадуро, предаде Асошиейтед прес.

Дървени ковчези, покрити с венецуелското знаме, преминаха покрай редици от офицери с униформи. Църковни песнопения отекнаха от близка църква в Каракас, докато човешко множество от роднини на загиналите и войници вървеше зад редиците от ковчези под съпровода на музика, изпълнявана от военен оркестър.

"Благодарим ви за това, че им дадохте възможност да се отдадат на военната кариера", заяви пред семействата на загиналите Рафаел Мурильо, военен командир.

Според венецуелската армия поне 24 венецуелски служители от силите за сигурност са били убити в нощта на 2 срещу 3 януари по време на американската военна операция за залавянето и отвеждането на Мадуро в САЩ, където той се изправи пред обвинения за трафик на наркотици.

Главният прокурор на Венецуела Тарек Уилям Сааб изтъкна, че "десетки" военнослужещи и цивилни са били убити при операцията, и че прокуратурата ще разследва смъртта им, причинена от това, което той определи като "военно престъпление". Сааб не уточни дали всички загинали са били венецуелци.

Правителството на Куба посочи, от своя страна, че 32 кубински военнослужещи и служители на полицията, работещи във Венецуела, са били убити при операцията, при което беше обявен двудневен траур на карибския остров.

"Тяхната пролята кръв не зове за отмъщение, а за справедливост и сила", написа венецуелската армия в социалната мрежа "Инстаграм". "Това затвърждава нашата непоколебима клетва да не спираме, докато не спасим нашия законен президент и докато напълно не разбием терористичните групи, действащи от чужбина, и не гарантираме, че подобни събития никога повече няма да осквернят нашата суверенна земя", допълни армията.