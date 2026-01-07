Ефективното използване на човешка сила ще реши войната в Украйна през 2026 г.

В слабо осветен дървен бункер, висок, внушително сложен украински офицер е заснет отзад, как пожелава на хората си късмет един по един с твърди ръкостискания преди мисия.

Въпросните войници - няколко десетки мобилизирани украински мъже, предимно на около четиридесет години, всеки облечен в пикселна униформа и с обикновена пушка до себе си - отговарят предимно без ентусиазъм, гледайки напред с празни погледи, докато приемат поздравите на своя командир.

В контекста, това на пръв поглед безобидно военно съдържание в социалните медии, 425-ти щурмов полк на Украйна, по-известен като Скеля, придобива по-мрачен тон, илюстриращ мрачната ситуация с човешката сила в страната с наближаването на петата година от пълномащабната война на Русия.

Скеля е символ на украинските щурмови сили, нов клон на армията, създаден през есента на 2025 г. от шепа отделни щурмови части, известни със склонността си да атакуват с висока интензивност и лоялността на командирите си към главнокомандващия Александър Сирски.

През 2025 г. полкът привлече вниманието като едно от най-добрите "пожарни“ подразделения на военните, реагирайки бързо по цялата фронтова линия, за да локализира и ликвидира бързо руските пробиви.

Но с това внимание дойде и известността с безразсъдното му използване на мобилизирани войници в скъпоструващи щурмови операции, което води до постоянно високи загуби, докато стандартните механизирани бригади са лишени от подкрепления.

Правила на играта

С температурите, падащи доста под нулата в началото на януари, традиционното забавяне на руското настъпление се налага на бойното поле. Но, както е било, откакто се водят войни, офанзивите ще наберат скорост през пролетта и лятото, а украинската армия остава засегната от хронична криза с човешки ресурси, която се усеща дори в най-елитните части.

Със системната липса на войници идва и по-голямо напрежение – между нападателите и защитниците, между изтощената нация и екзистенциалната заплаха, пред която все още е изправена, между безличния командир и мрачния мобилизиран пехотинец – което би могло да определи войната за Украйна през 2026 г.

Без да се вижда мирно споразумение, през 2026 г. продължаващата война на изтощение ще продължи по същата формула, както след провала на контраофанзивата на Украйна през лятото на 2023 г.

В продължителна борба на изтощение и двете страни се стремят да подкопаят както способността, така и волята на другата да остане в битката.

По-голямата цел на Москва остава разбиването на свободна и независима Украйна чрез унищожаване на украинската армия.

Огромна, тежко въоръжена и в по-голямата си част все още мотивирана, тя въпреки това е физически претоварена от задачата да защитава повече от хиляда километра фронтова линия година след година срещу враг с предимство в огнева мощ, ресурси и привидно безкраен запас от еднократна щурмова пехота.

Компромиси и слаби места

През по-голямата част от изтощителната, позиционна фаза на пълномащабната война, където Русия е засилила офанзивните си операции, Украйна е успявала да реагира на свой ред, преразпределяйки сили, за да стабилизира и потуши офанзивите, преди да завземат твърде много територия, пише Kyiv Independent.

Острият фокус на Москва върху завладяването на останалата част от Донецка област е бил от полза за Украйна.

Тук Киев може да концентрира някои от най-силните си бригади и подразделения с дронове и да използва гъсто застроени райони като Покровск и Константиновка, за да провежда дълги изтощителни боеве, които изчерпват огромни количества руска жива сила и техника.

В райони, добре покрити от отлични украински екипи с дронове, и с добре окомплектована, компетентна бригада, държаща сектора, Русия все още не е в състояние да постигне нищо близко до истински оперативен пробив.

Ако това може да остане така по цялата фронтова линия в бъдеще, Киев би бил в добра позиция да устои на външния натиск да приеме капитулационно мирно споразумение в продължение на години, тъй като руските разходи, направени за всеки километър, горска линия и село, биха били просто твърде високи, за да бъдат поносими.

В някои фронтови горещи точки това продължава да е норма, особено в райони, където отбраната се ръководи от висши бригади и подразделения с дронове под егидата на уважавано корпусно командване.

Напрежението върху армията се усеща под формата на все по-големи и по-големи слаби точки, отварящи се по фронтовата линия, докато сектори, които години наред бяха блокирани със стабилна отбрана, сега се превръщат в места на нови руски настъпления.

Това е най-очевидно на южната фронтова линия, близо до град Хулияполе в Запорожка област, който беше превзет от руските сили през коледния период.

Тук, въпреки стратегическото значение на района, хаотичното изтегляне на украинските войски през последния месец постави цялата отбрана на Запорожка област в опасност, а отбраната на Гуляйполе все още се водеше от недостатъчно екипираната, лошо екипирана и лошо командвана 102-ра бригада за териториална отбрана.

В края на декември подразделението попадна в заглавията по всички погрешни причини, след като един от командните му пунктове на ниво батальон беше превзет от руските сили, набързо изоставен с компютри, карти и друго чувствително комуникационно оборудване все още непокътнати.

Отвъд мобилизацията

В по-широк дискурс проблемът с липсата на работна сила на бойното поле често се свежда до проблем на мобилизацията; необходимостта да се вземе непопулярното решение да се изтеглят много повече – и по-млади – мъже от цивилния живот в редиците на страната.

Но докато украинското общество като цяло все още категорично отхвърля идеята за капитулантно мирно споразумение, вътрешният стрес и конфликти, породени от принудителната мобилизация, тлеят и биха могли да достигнат точка на кипене през 2026 г.

Атаките, понякога фатални, срещу офицери по улиците на украинските градове, са все по-чести и – шокиращо – често се хвалят в социалните медии не от руски ботове, а от истински украинци, за които заплахата от загуба на страната понякога може да остане на заден план пред непосредствените страдания на принудителната мобилизация.

Много може да се направи за подобряване на процеса на мобилизация и много от необходимите промени ще бъдат непопулярни.

Но много по-ясната нужда е да се подобри начинът, по който украинската армия използва вече наличния човешки ресурс.

Портретът на средностатистическия мобилизиран войник в зората на 2026 г. често е мрачен - над 40 години, с повишена вероятност от здравословни проблеми и е малко вероятно да бъде воден от пламенни патриотични идеали.

Предизвикателството да превърне тези мъже в способна, издръжлива бойна сила става само по-остро.

Необходими са много повече внимание и ресурси за системата за обучение на страната, измъчвана от лоши съоръжения, практики от съветската епоха и остра липса на способни, квалифицирани инструктори.

През 2026 г. балансът на силите на бойното поле остава най-важният фактор за всеки сценарий за край на войната.

Консолидирана украинска армия, водеща стабилна и солидна отбранителна кампания, би била най-силният възможен коз на Киев, давайки на Москва избор или да спре войната, или да обяви принудителна мобилизация и да претовари икономиката си.

Но обратното, хаотична украинска отбрана – оттегляне през фронтовата линия в състояние на нарастващ хаос – поставя Русия в предимство да принуди Киев или да капитулира на масата за преговори, или да се изправи пред поражение на бойното поле.