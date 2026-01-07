Закъса го: Софи Търнър не била ходила на среща с мъж от месеци

Софи Търнър разкри, че не е ходила на среща с мъж от месеци. 29-годишната актриса е прекалено фокусирана върху работата си и родителството.

Тя има дъщеря Уила, която се роди през юли 2020 г., както и дъщеря Делфин, която се роди през юли 2022 г. Те са от бившия ѝ Джо Джонас.

"Майчинската вина винаги е там. Работя по цяла седмица и после, през уикендите, прекарвам по цял ден с децата си. Но, ако изляза за обяд с приятел, аз тичам обратно към вкъщи, защото сърцето ми се свива, че съм ги оставила. Имам предвид, не съм виждала приятелите си или не съм ходила на среща със седмици, месеци... Сега имам капацитета само за работа и семейството си. Но работя върху това, ще стигна до там", сподели звездата пред "Porter".

Какво още сподели тя четете в teenproblem.net