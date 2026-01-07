IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Закъса го: Софи Търнър не била ходила на среща с мъж от месеци

Фокусира се върху децата

07.01.2026 | 22:45 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софи Търнър разкри, че не е ходила на среща с мъж от месеци. 29-годишната актриса е прекалено фокусирана върху работата си и родителството.

Тя има дъщеря Уила, която се роди през юли 2020 г., както и дъщеря Делфин, която се роди през юли 2022 г. Те са от бившия ѝ Джо Джонас.

"Майчинската вина винаги е там. Работя по цяла седмица и после, през уикендите, прекарвам по цял ден с децата си. Но, ако изляза за обяд с приятел, аз тичам обратно към вкъщи, защото сърцето ми се свива, че съм ги оставила. Имам предвид, не съм виждала приятелите си или не съм ходила на среща със седмици, месеци... Сега имам капацитета само за работа и семейството си. Но работя върху това, ще стигна до там", сподели звездата пред "Porter".

звезди Софи Търнър срещи мъж дъщери работа
