Правителството на Гренландия ще е на срещата между Рубио и датския кабинет

Правителството на Гренландия ще участва идната седмица в срещата на държавния секретар на САЩ Марко Рубио с представители на датското правителство на фона на напрежението около бъдещето на арктическия остров, заяви Вивиан Моцфелт, министърката на външните работи на Гренландия, цитирана от Франс прес.

"Нищо за Гренландия без Гренландия. Разбира се, че ще участваме. Ние поискахме тази среща", посочи Моцфелт пред датската телевизия, след като Марко Рубио потвърди срещата с Дания.

Гренландия и Дания имат пълната подкрепа на ЕС

ЕС ще подкрепи Гренландия и Дания, ако това се наложи и няма да приеме нарушения на международното право, независимо къде се случат те, заяви днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс.

„Що се отнася до Гренландия, нека бъда ясен: Гренландия принадлежи на народа си. Нищо не може да бъде решено за Дания и за Гренландия без Дания или без Гренландия“, каза Коща в речта си по повод поемането от Кипър на ротационното председателство на ЕС.

„Те имат пълната подкрепа и солидарност на ЕС“, каза още той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп през последните дни отново повтори, че иска да поеме контрола над Гренландия, тъй като по думите му островът е от ключово значение за американската военна стратегия и Дания не прави достатъчно за неговата отбрана.

Коща каза още, че Кипър поема ръководството на Съвета на ЕС в момент, когато основаващият се на правила международен ред е подложен на атака и призова държавите от Съюза да се противопоставят на това развитие.

„ЕС не бива да приема нарушения на международното право – независимо дали в Кипър, Латинска Америка, Гренландия, Украйна или Газа“, заяви Коща. „Европа трябва да продължи да бъде твърд и непоколебим защитник на международното право и мултилатерализма“, добави той.