Носителят на "Златната топка" Кевин Кийгън е диагностициран с рак

Бившият мениджър на Нюкасъл и Англия Кевин Кийгън е бил диагностициран с рак.

74-годишният Кийгън наскоро бил хоспитализиран със "стомашни симптоми" и тестовете разкрили болестта. Сега той ще се подложи на лечение.

"Кевин е признателен на медицинския екип за тяхната намеса и грижи. По време на този труден период, семейството моли за поверителност", написаха от семейството му.

Кийгън стартира кариерата си в Скънторп, преди да подпише за Ливърпул през 1971, който тогава беше воден от великия Бил Шенкли. С "червените" той печели три пъти Първа дивизия, ФА Къп, два пъти Купата на УЕФА и КЕШ през 1977 година.

Кийгън е двукратен носител на "Златната топка", докато е в Хамбургер - 1978 и 1979, и се завръща в Англия, където играе за Саутхемптън и Нюкасъл, преди да прекрати състезателната си кариера през 1984.

Той има 63 мача и 21 гола за Англия. Участник на Световното през 1982 г., по-късно и капитан на националния отбор.

Първият отбор, който ръководи, е Нюкасъл. Кийгън ги извежда до Висшата лига и се разминава с титлата през сезон 1995-96, когато шампион става Манчестър Юнайтед.