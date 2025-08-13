IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

В Сърбия издирват лице, публикувало снимка с гроб на президента Вучич

Извършителят ще бъде арестуван за предполагаемо застрашаване на сигурността на президента

13.08.2025 | 07:08 ч. Обновена: 13.08.2025 | 08:44 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Висшата прокуратура на Сърбия издирва лицето, публикувало подвеждаща снимка в социалните мрежи, че президентът Александър Вучич е починал, предаде РТС.

Висшата прокуратура очаква след като бъде установена самоличността на лицето, публикувало снимката, то да бъде арестувано за предполагаемо застрашаване на сигурността на президента.

От сръбското държавно обвинение посочват, че спорната публикация показва гроб с надпис „Александър 1970 – 2025“, което, според тях, ясно се отнася до отправянето на смъртна заплаха към Александър Вучич, който е роден през 1970 г., отбелязва БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Александър Вучич фалшива новина Сърбия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem