Движението в района на "Триъгълника на властта" вече е спряно

Полицейското присъствие, заради протеста, започва още от района на историческата сграда на Народното събрание

10.12.2025 | 18:07 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" е спряно заради протеста срещу правителството.

Организатори на протеста са "Продължаваме промяната - Демократична България", които казаха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.

Участие в протеста са заявили специалисти по здравни грижи. Очаква се и студенти от различни университети, които се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на "протестна акция против мафията", също да се включат.

Полицейското присъствие започва още от района на историческата сграда на Народното събрание.

Полицаи проверяват багажа на хора, които се насочват към т.нар. Триъгълник на властта, където е мястото на протеста. Този протест е третият за последния месец. Първите два бяха срещу проекта на бюджет, който беше оттеглен след протеста миналата седмица.

За протеста са предвидени 19 контролно-пропускателни пункта, заяви в сряда на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи. Заради провеждането на протест от 18:00 часа се променя организацията на движение в центъра на София, съобщиха от Столичната община.

