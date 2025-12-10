IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протестиращите пред Софийския университет тръгнаха на шествие към площад "Независимост"

По-рано студентите от различни университети се събраха пред „Св. Климент Охридски“

10.12.2025 | 18:00 ч. Обновена: 10.12.2025 | 18:04 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Протестиращите пред Софийския университет "Св. Климент Охридски" тръгнаха на шествие към площад "Независимост". Движението по бул. "Цар Освободител" е затворено". В района има засилено полицейско присъствие.

По-рано студентите от различни университети се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на "протестна акция против мафията". Студенти се събраха и на протест пред НАТФИЗ и блокираха ул. "Г.С.Раковски". Те се присъединиха към колегите си пред Софийския университет. 

БТА припомня, че вчера от СДВР казаха, че са предвидени 19 контролно-пропускателни пункта във връзка с протеста от 18:00 ч. „Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да можем да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за извеждане на лица, които са провокатори", каза инспектор Иван Георгиев.

От 18:00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР е забранено и влизането на пътни превозни средства съответно по ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“, ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“, както и по ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“, пише БТА.

