Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в руска петролна рафинерия

Отломки от унищожен украински дрон предизвикаха пожар в петролната рафинерия "Славянск" в руския Краснодарски край, който бе своевременно потушен, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от местните власти.

"Няма информация за пострадали", заяви областната администрация в приложението "Телеграм".

"Пожарът беше своевременно потушен. Екипи на службите за извънредни ситуации и спешна помощ действат на място", се добавя в публикацията.

Рафинерията "Славянск" е частен нефтопреработвателен комбинат с капацитет от 100 000 барела петрол на ден. Той доставя гориво както за потребностите на Русия, така и за износ, отбелязва БТА.