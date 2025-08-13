IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в руска петролна рафинерия

Няма информация за пострадали

13.08.2025 | 07:48 ч. Обновена: 13.08.2025 | 08:44 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Отломки от унищожен украински дрон предизвикаха пожар в петролната рафинерия "Славянск" в руския Краснодарски край, който бе своевременно потушен, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от местните власти.

"Няма информация за пострадали", заяви областната администрация в приложението "Телеграм".

"Пожарът беше своевременно потушен. Екипи на службите за извънредни ситуации и спешна помощ действат на място", се добавя в публикацията.

Рафинерията "Славянск" е частен нефтопреработвателен комбинат с капацитет от 100 000 барела петрол на ден. Той доставя гориво както за потребностите на Русия, така и за износ, отбелязва БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

украински дрон Войната в Украйна руска рафинерия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem