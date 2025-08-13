Какво прави френските самолети Rafale толкова противоречиви?

Индонезийските военновъздушни сили публикуваха първото изображение, показващо изтребител Rafale в цветовете на службата, като изтребителят носи сериен номер T-0301 и емблемата на 6-то въздушно крило, под чието командване 12-та въздушна ескадрила ще бъде първата, която ще експлоатира бойните самолети, пише MWM. Индонезийските военновъздушни сили преди това планираха да закупят руски изтребители Су-35S, които са значително по-големи самолети с по-дълъг обсег и носят радари над три пъти по-големи от Rafale, въпреки че поръчка за самолета, подписана през февруари 2018 г., беше отложена поради заплахи от Съединените щати за налагане на икономически санкции. Преди това Rafale се конкурираше с руския Су-30 за поръчки от Алжир, Казахстан и Етиопия и не успя да спечели договори в нито един от трите случая, като по-ниската податливост на страните на западен натиск се счита за водещ фактор.

Договор за 8,1 милиарда долара за закупуване на 42 изтребителя Rafale беше подписан на 10 февруари 2022 г., като френското правителство оттогава продължава да лобира за допълнителни продажби, като последният от тях беше по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон в Индонезия през май. Малкият размер на индонезийския флот от изтребители и големият брой поръчани Rafale показват, че ВВС вероятно ще заменят всичките си американски F-16 и руските Су-27 и Су-30 с този самолет. Rafale е лек самолет от подобен тегловен диапазон на F-16, но с извеждането от експлоатация на Су-27 и Су-30 Индонезия остава без изтребител с голям обсег, който да патрулира обширната ѝ територия. Закупуването на Rafale се сблъска със значителни противоречия, главно поради цената на самолета от приблизително 193 милиона долара всеки, но също и поради въпроси относно неговите характеристики.

Освен ограничения обхват на самолета, малкия размер на радара и силно консервативните летателни характеристики, авиониката на Rafale също се счита за далеч изостанала от най-новите китайски и американски изтребители като F-18E/F, F-35, J-10C и J-20, въпреки че са закупени на подобна цена. Съответно, самолетите не само не успяха да получат договори от големите европейски военновъздушни сили, които постоянно предпочитаха американския F-35, но и постоянно бяха считани за по-лоши от F-18E/F в тези търгове. Този спор около възможностите на Rafale се изостри след свалянето на един до четири френски самолета, използвани от индийските военновъздушни сили, след като пакистанските военновъздушни сили разположиха изтребители J-10C, за да им противодействат в началото на май. Комбинацията от ограничен капацитет на Rafale и много висока цена предизвика значителни критики към решението на индонезийските военновъздушни сили да инвестират толкова много в обществени поръчки.