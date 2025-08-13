Спорът между САЩ и Китай за Панамския канал има неочакван победител

Ако някоя държава знае какво е да бъдеш поставен в центъра на геополитическия прожектор, това е Панама. Централноамериканската нация се превърна в неочакван фокус на нарастващото съперничество между САЩ и Китай, откакто Доналд Тръмп миналата година атакува най-почитания ѝ национален символ: Панамския канал, пише колумнистът на Bloomberg Джей Пи Спинето.

Неочакваното обещание на Тръмп да си върне емблематичния воден път за САЩ, споменавайки Панама шест пъти по време на обръщението си към Конгреса през март, изпрати ударни вълни в тази страна с 4,5 милиона жители, дългогодишен американски съюзник и жизненоважен център на световната търговия.

Но почти седем месеца след началото на управлението на Тръмп 2.0, се очертава различна картина: вниманието от страна на конкуриращите се суперсили, колкото и неудобно да е то, може да се окаже благословия. Всъщност картината, която се очерта от разговорите ми с повече от дузина наблюдатели на Панама, политици и бизнес лидери по време на неотдавнашно пътуване, беше ясна и убедителна: Ако Панама успее да се възползва от момента, тя има шанса да засили стратегическата роля на канала, да привлече нови чуждестранни инвестиции и да преразгледа все по-крехкия си икономически модел.

Използването на тези чипове означава, в не малка степен, издигане на ролята на канала, който отбеляза 25 години под панамски контрол през декември. Васкес Моралес - известен на всички като Катин, прякорът му от детството - има смели амбиции за легендарната връзка между Атлантическия и Тихия океан през Панамския провлак: Те включват проекта за резервоар Рио Индио на стойност 1,5 милиарда долара за справяне с проблема с недостига на вода в канала, влошен от нарастващото потребление и изменението на климата; тръбопровод по западния бряг на канала за транспортиране на енергийни течности , затвърждаващ статута на Панама като ключов транзитен коридор за износ на втечнен петролен газ от САЩ за Азия; и експлоатация на пристанища и претоварни центрове в двата края на канала.

Тази визия е в съответствие с другите големи инфраструктурни проекти на националното правителство – от пристанища до железопътни линии и енергийни търгове – за затвърждаване на позицията на Панама като водещ логистичен център. Нарастващото геополитическо напрежение повиши стратегическата стойност на местоположението на страната. Вижте закупуването през април , в пика на заплахите на Тръмп, на железопътната линия, свързваща пристанищата в двата края на канала, от датския корабен гигант AP Moller-Maersk A/S. Всъщност търговската война на Тръмп е благодат за канала, който работи с пълен капацитет, тъй като износителите се надпреварват да превозват стоки, преди да влязат в сила нови тарифи. Само миналата година каналът е прехвърлил 2,5 милиарда долара в хазната на Панама, или около 8% от федералния бюджет за 2025 г. Достатъчно е само да видите трескавите дипломатически действия в Панама Сити, с постоянен поток от политически посещения на високо ниво и тихо, но интензивно лобиране, за да осъзнаете огромното внимание, което страната привлича. Ако Джон льо Каре беше все още жив, той лесно би могъл да намери вдъхновение тук за продължение на „Шивачът от Панама“ .

Тръмп грешеше – и може би безразсъдно – когато твърдеше, че китайците контролират канала . Прекарайте известно време там и ще стане очевидно, че това не е само инженерно чудо – особено след като разширението през 2016 г. добави трети комплект шлюзове, за да побере най-големите кораби в света. Това е и търговски успешна и ефективно управлявана институция, водена от дълбоко чувство за национална отговорност. В това отношение Белият дом може да бъде спокоен: предаването на контрола над канала на Панама остава едно от най-умните решения, които САЩ някога са вземали в Латинска Америка.

Свързани статии Гигантски кораб първи премина през разширения Панамски канал

Тръмп имаше право, като подчерта нарастващото влияние на Китай в страната – иронично, тенденция, която се засили по време на първото му президентство. През 2017 г. Панама прекъсна дипломатическите си отношения с Тайван, впоследствие стана първата латиноамериканска страна, която се присъедини към китайската инициатива „Един пояс, един път“; китайските фирми бързо спечелиха големи инфраструктурни договори , включително изграждането на четвърти мост над канала на стойност 1,4 милиарда долара.

Пекин очевидно вижда Панама, страна по-малка от Южна Каролина, като стратегически плацдарм за разширяването си в Латинска Америка. Това сега се проявява в разгорещения спор за пристанищните терминали Балбоа и Кристобал, които се намират на двата входа на канала. Съоръженията са част от спорна сделка , в която CK Hutchison Ltd. на хонконгския магнат Ли Ка-шин продава 43 пристанища на консорциум, подкрепен от BlackRock Inc. Китайското правителство възрази шумно, заплашвайки да блокира сделката - и по този начин по същество потвърди оплакванията на Тръмп.

Иронията е голяма: Хътчисън първоначално си осигури тези отстъпки, когато Хонконг все още беше под британско управление - много преди конкуренцията между САЩ и Китай да се превърне в определящ глобален проблем. Днес тези активи са геополитически остри точки. Погледнато по този начин, тревогата на Вашингтон не е напълно неоснователна, въпреки острият тон на Тръмп.

Краят на тази епична корпоративна конфронтация е неясен. Но по време на моето пътуване шансовете Китай да запази контрол над тези две пристанища изглеждаха малки. САЩ предприемат агресивни действия за ограничаване на китайското присъствие. Президентът Хосе Раул Мулино положи конкретни усилия да успокои Белия дом, като изтегли Панама от инициативата „Един пояс, един път“, подписа споразумение за сигурност с министъра на отбраната Пийт Хегсет и позволи на американските военни да провеждат показни съвместни учения за „защита“ на канала миналия месец. Анулирането на удължаването на тези договори през 2021 г., както поиска главният контрольор на Панама , изглежда най-осъществимият вариант за поддържане на спокойствието на Белия дом - с риск от застрашаване на бизнес репутацията на страната и задействане на международен арбитраж.

Планът на Тръмп в Панама може да изглежда като план за усилията на САЩ да се противопоставят на китайското влияние в Латинска Америка. Повече американски компании вероятно ще се конкурират в търгове и бизнес сделки в страната и извън нея. Но ако Вашингтон смята, че същият твърд подход ще проработи на места като, да речем, Бразилия, той се заблуждава - както показаха последните събития . Въпреки националистическите настроения, които бунтът на Тръмп разпали, панамците остават силно проамерикански настроени. Културните, финансовите и историческите връзки, свързващи двете нации, са твърде силни, за да бъдат лесно разклатени. А що се отнася до Китай, малцина панамци, с които разговарях, изглеждаха нетърпеливи да се хвърлят в негова защита - не на последно място, защото Белият дом дори отмени визите за панамски политици , които се осмелиха да оспорят отношенията му с администрацията на Мулино, шокирайки обсебения от САЩ елит на страната. Както се изрази бившият министър на икономиката Франк де Лима, визирайки законното платежно средство на страната, „в края на краищата всеки панамец има доларова банкнота в портфейла си“.

Мулино ясно заяви, че Панама не иска да заема страна – позиция, която въпреки натиска на Вашингтон е най-умният ход. В края на краищата Китай остава вторият по големина потребител на канала, а Панама е дом на значителна китайска общност, датираща от 19-ти век. Най-добрият подход на страната е да се позиционира като отговор на Сингапур в Западното полукълбо, поддържайки силни отношения с двете суперсили – както прави островът от Югоизточна Азия – като същевременно защитава стратегическата си автономия, която е неразделна част от неутралитета на канала.

Постигането на този баланс няма да е лесно за 66-годишния Мулино със сребърна коса, който преживя трудна първа година на власт – притиснат между гнева на Вашингтон и нетърпеливата общественост – след като спечели изборите през май 2024 г. само с 34% от гласовете. Мулино се радва на силна подкрепа от бизнес общността и може да претендира за важни победи, включително забележителна реформа на социалното осигуряване през март и ефективното затваряне на опасния миграционен маршрут Дариен Гап, който отне живота на повече от 170 души миналата година.

И все пак неговият войнствен стил, липсата на харизма и твърдата ръка подхранват социалното напрежение и обвиненията в авторитаризъм . Всъщност, панамците са напрегнати от години, като през 2022 г. излязоха на улицата заради инфлацията и високите разходи за живот , парализираха страната през 2023 г. заради спорна медна мина на стойност 10 милиарда долара и организираха бурна стачка на работниците в банановата индустрия по-рано тази година. Страната все още се възстановява от последиците от пандемията, когато една от най-строгите блокировки в света причини свиване на икономиката с близо 20%. Това разкъса социалната структура на страната, унищожи хиляди работни места и затвори безброй малки предприятия, като същевременно удвои държавния дълг на Панама .

Това крехко социално търпение ще бъде изпитано, когато Мулино се впуска в друга деликатна мисия: рестартиране на медната мина на First Quantum Minerals Ltd., която е бездействала, откакто Върховният съд обяви договора ѝ за противоконституционен след масовите вълнения през 2023 г. Икономически казусът е убедителен - проектът генерира над 30 000 преки и косвени работни места и така необходимите данъчни приходи - но политически това е опасна земя. Докато някои анкети показват нарастваща подкрепа за рестартиране, при условие че ползите са широко споделени, официалните преговори между правителството и базираната във Ванкувър компания все още не са започнали , което прави повторното отваряне тази година малко вероятно.

Последните епизоди на вълнения сочат към нещо по-дълбоко: изчерпването на икономически модел, който доведе до десетилетия бърз растеж, но не успя да постигне социални резултати. Безданъчната, благоприятна за бизнеса и слабо регулирана среда на Панама все още се сблъсква с някои от типичните препятствия, пред които са изправени други латиноамерикански държави - създаване на богатство, без то да бъде широко приобщаващо, намаляване на неформалната икономика или овладяване на корупцията. Според скорошни изследвания на Световната банка , Панама е намалила рязко бедността през последните три десетилетия, но въпреки това тя остава дълбоко неравностойна. И докато бедността в градските райони е била по-малко от 5% през 2023 г., в регионите на коренното население тази цифра достигна 76%.

За разлика от някои от съседите си обаче, проблемите на Панама имат решения наблизо: страната може да подобри икономическите си резултати, като увеличи събираемостта на данъци, намали субсидиите и специалните режими, насочи социалните разходи към по-голяма част от туристическия си сектор и модернизира банковото си дело. Панама се нуждае от повече предприемачи – и по-малко офшорни данъчни убежища.

След труден старт на годината се появяват признаци на инерция. Прогнозира се, че БВП ще нарасне с 4% тази и следващата година, почти двойно по-бързо от темповете в региона. Министърът на икономиката Фелипе Чапман , високо уважаван и отдаден технократ, ръководи фискална корекция, за да защити инвестиционния кредитен рейтинг на Панама, като целта му е да намали бюджетния дефицит до 3,4% от БВП през 2026 г. от 7,4% миналата година, като същевременно пренасочи държавните разходи към приоритети с по-голямо въздействие. Ново поколение политически лидери , фокусирани върху прозрачността на правителството и борбата с корупцията, сега държи най-големия блок в Народното събрание.

И преди всичко, Панама има канала - гръбнакът на нейното бъдеще. Както ми каза анализаторът Родриго Нориега, водният път е едновременно най-голямото постижение на нацията и най-голямото ѝ предизвикателство: „Той трябва да бъде отправната точка за нов икономически модел.“ Панамците може би дори са благодарни на Тръмп, че ги е събудил, макар и неволно, за тази историческа възможност.