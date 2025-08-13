IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ванс сгафи, хванаха го да лови риба без разрешително

Вицепрезидентът продължава почивката си в провинцията Cotswolds

13.08.2025 | 20:30 ч. Обновена: 15.08.2025 | 21:10 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Британският министър на външните работи Дейвид Лами се е саморазкрил пред Агенцията по околната среда след риболов без лиценз с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в Обединеното кралство, съобщи Министерството на външните работи.

Риболовът се състоя в петък, 8 август, в Chevening House, разкошна резиденция, предоставена на британските министри на външните работи в Кент (югоизточно от Лондон), в първия ден от почивката на Ванс в страната.

„Министърът на външните работи е написал писмо до Агенцията за околната среда относно административна грешка, довела до липса на необходимите разрешителни за риболов в частно езеро в рамките на дипломатическа среща в Чевенинг Хаус миналата седмица“, заяви говорител на Министерството на външните работи.

Той също така посочи, че Лами е получил необходимите разрешителни след риболова, по време на който не е уловил нито една риба, предаде АФП.

В Англия и Уелс всяко лице на възраст 13 години или повече трябва да притежава разрешително за риболов в сладководни водоеми, включително за риба шаран, съгласно действащите правила на Агенцията за околната среда.

След уикенд, прекаран в Chevening House, Ванс продължава почивката си в провинцията Cotswolds, в югоизточна Англия, където местните жители организираха „неприветствена“ церемония в знак на протест срещу посещението му и причинените от него неудобства за жителите на района.

