Конгресмен от САЩ: Правителството пресъздава технологии, произведени от извънземни

Конгресменът Анна Паулина Луна разказа подробно за странна среща с НЛО, включваща „нахлуване във въздушното пространство“, което е разтревожило опитен военен пилот, докато е служила във Военновъздушните сили на САЩ.

Луна (републиканка от Флорида) сподели пред Джо Роган в сряда, че е преживяла тревожно събитие, което все още поставя под въпрос по време на престоя си в базата на Националната гвардия на военновъздушните сили в Портланд като специалист по управление на летища.

„Имаше нахлуване във въздушното пространство, което се случи, когато все още бях в Гвардията, и си спомням, че разговарях с някои от пилотите за това, докато си мислех: „Какво беше това?““, каза тя в предаването „The Joe Rogan Experience“.

Луна е служила шест години във Военновъздушните сили като специалист по управление на летища, като е наблюдавала безопасността и ефективността на летищата, включително координиране на полетни операции и честа комуникация с пилоти на F-16.

„Те ми казаха: „Не можем да говорим за това.“ И никой всъщност не искаше да го обсъжда“, разказа 36-годишната жена.

След като обмислила ситуацията, Луна твърди, че е заключила, че нахлуването във въздушното пространство вероятно е неидентифицирано аномално явление (UAP).

58-годишният Роган се възпротиви и попита как Луна е заключила, че не е самолет на друг военен или нещо строго класифицирано, което пилотите не са били склонни да споделят с нея. Републиканката от Флорида отговри, че начинът, по който един от пилотите е говорил за инцидента, я е разтърсил.

„От това, което разбрах, той не е искал да бъде свален от летателен статус и е казал: „Наистина не мога да го обсъждам“, каза тя.

Пилотът на F-16 обаче ѝ е казал, че каквото и да е било, те не могат „наистина да го идентифицират“.

„По същество ги е превъзхождало“, сподели тя.

Луна допълнително обясни, че има стигма за "лудост" около тези, които съобщават, че са видели UAP, а за членовете на въоръжените сили това може да застраши тяхното разрешение за достъп до класифицирана информация и репутация. Ветеранът от Военновъздушните сили отбеляза, че правителството на САЩ не винаги е било прозрачно с обществеността, особено по отношение на НЛО.

„Това, което мога да ви кажа, е, че когато имате хиляди и хиляди хора от цяла планета през цялото време, които са съобщили за нещо, да кажете, че тези хора са луди... това е дезинформационна кампания, за да накарате хората да млъкнат за това“, каза тя пред Роган.

Луна, която ръководи работна група, създадена от Комисията по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите, разследваща възможността за UAP, призова за повече „прозрачност“ от страна на правителството на САЩ.

„Бих искал да видя федералното правителство да разпространява някои от нещата, до които ни е предоставен достъп, защото мисля, че тази информация е в ръцете на американския народ“, каза тя.

Конгресменката е убедена и, че правителството се опитва да възпроизведе технологии от кораби, за които се смята, че са създадени от извънземен живот.

„Без да навлизам в класифицирани разговори, има случаи, при които вярвам, че много достоверни хора са съобщавали, че е имало движения извън времето и пространството“, каза Луна. „Въз основа на снимките, които видях, съм много уверена, че има неща, които не са създадени от човечеството.“

През 2025 г. вече са регистрирани над 2100 наблюдения на необясними обекти (UAP) в САЩ, докладвани на Националния център за докладване на НЛО, което е значително увеличение спрямо 1492 наблюдения, докладвани през цялата 2024 г.

Пентагонът твърдо заявява, че няма доказателства, че необяснимите наблюдения са извънземен живот, и отрича съществуването на каквито и да било програми за извличане на НЛО. Миналата седмица физик от Харвард заяви, че нови изображения на междузвездния обект с размерите на Манхатън, който се носи през вътрешната ни слънчева система, подкрепят твърдението му, че това не е комета, а е възможно извънземна сонда, която може да „ни унищожи“.

„Тук сиянието всъщност е пред него. Никога не сме виждали такова нещо. Комета не свети отпред“, каза д-р Ави Льоб, след като обектът беше открит в началото на юли.