Рекорден брой цивилни жертви в Украйна през юли

Броят на цивилните жертви в Украйна в резултат на руски удари е достигнал тригодишен връх през месец юли, съобщиха от Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (HRMMU).

286 души са били убити, а 1388 са били ранени миналия месец - най-високите стойности от май 2022 г. насам и по-високи от статистиката от юни 2025 г., се посочва в доклад на мисията.

Случаи на смъртни случаи и ранявания сред цивилните през юли са регистрирани в 18 от 24-те региона на страната. Като цяло, през първите седем месеца на 2025 г. броят им е надвишил данните за същия период на 2024 г. с 48%.

Според оценки на ООН, близо 40% от убитите и ранените през юли са били жертви на далекобойни оръжия, включително ракети и баржиращи боеприпаси (89 убити и 572 ранени). На второ място са атаките с дронове с малък обсег: 64 убити и 337 ранени (24% от общия брой на жертвите).

В резултат на руските въздушни удари през юли са убити 67 цивилни и 209 са ранени. За сравнение, през юни при въздушни удари са убити 34 души и 80 са ранени.

Ръководителят на HRMMU Даниел Бел подчерта, че за втори пореден месец броят на цивилните жертви в Украйна е счупил тригодишен рекорд: „Само през първите три месеца след началото на пълномащабното нахлуване от страна на Руската федерация имаше повече загинали и ранени, отколкото през последния месец.“

От началото на руската инвазия в страната, HRMMU е документирала смъртта на най-малко 13 883 цивилни, включително 726 деца. 35 548 души са били ранени, включително 2234 деца. /Труд