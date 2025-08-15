Може ли модернизацията на полските F-16V да застраши въздушното господство на Русия?

Очаква се подписването от полското Министерство на отбраната на договор за 3,8 милиарда долара за модернизация на 48 изтребителя F-16C/D Block 52+ до стандарта F-16V да революционизира бойните способности на полските военновъздушни сили и да има значителни геополитически последици във време на високо напрежение със съседна Русия, пише MWM. Поръчката ще доведе авиониката на изтребителите до стандарт, подобен на този на изтребителите F-35A и южнокорейските FA-50, които са поръчани в момента. F-16C/D се счита за практически остарял за бойни мисии с висока интензивност днес, главно поради остаряването на авиониката му, включително зависимостта от механично сканираща антенна решетка, която е сравнително лесна за заглушаване и осигурява само много ограничена ситуационна осведоменост. Авиониката на F-16V е тясно базирана на тази на най-новите изтребители F-16 Block 70/72, включително същия радар AN/APG-83 с активна електронно сканирана антенна решетка (AESA).

Наред с Военновъздушните сили на САЩ, Военновъздушните сили на Република Китай и Военновъздушните сили на Република Корея са водещи клиенти за пакета за модернизация на F-16V, докато турското министерство на отбраната се стреми да получи разрешение да закупи същия пакет за собствените си F-16. F-16, подобрени до такъв стандарт, се считат за изтребители от „4+ поколение“ и имат възможности да допълват много по-ефективно новите F-35. Коментирайки решението за модернизация на F-16, полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш отбеляза: „Преди повече от 20 години нашите предшественици направиха избора си на самолети, които да заменят постсъветското оборудване в полските ВВС. Ние избрахме F-16 и това беше много добро решение – доказан самолет, платформа, способна на изключителни бойни операции… Настоящите възможности на версията F-16 C/D са добри, но след 20 години те са недостатъчни, за да се справят със заплахите. Трябва да подобрим разузнавателните способности, комуникациите, интеграцията с F-35… както и способността за действие във всяка област.“

Модернизацията на полския флот от F-16 е значително развитие за съседните Русия и Беларус, тъй като полските военновъздушни сили преди това бяха поръчали само малък флот от 32 изтребителя F-35A, което им осигуряваше ограничен брой самолети, способни да представляват сериозна заплаха както за техните мрежи за противовъздушна отбрана, така и във въздушни сражения. F-16C/D Block 52 се смяташе за далеч от способен да се изправи срещу изтребители като Су-30СМ или срещу сериозно заплашващи мрежи от наземни системи за противовъздушна отбрана като С-400. F-16V обаче може потенциално да представлява значително по-голямо предизвикателство, особено когато действа заедно с F-35A. Тази поръчка ще допълни много мащабните инвестиции, които се правят за модернизиране на полските сухопътни сили, превръщайки ги в едни от най-боеспособните в Европа, предимно чрез масови поръчки на бронирани и артилерийски системи от Южна Корея и в по-малка степен от Съединените щати.

F-16V страда от редица съществени недостатъци в сравнение с други класове самолети, въоръжени както от НАТО, така и от Русия. Въпреки че му липсват стелт, усъвършенствано електронно разузнаване или сензорни възможности на F-35A, той е силно ограничен в сравнение с изтребители като F-18E/F, F-15EX и руските Су-30SM и Су-35, до голяма степен поради много малкия си размер, който го ограничава до носенето на относително слаб радар и малки полезни товари от ракети и контейнери. Радарът AN/APG-83 е с по-малко от една четвърт от размера на този, носен от Су-30SM и Су-35, които формират гръбнака на руския флот. Въпреки това F-16V може частично да компенсира това, като получава данни, събрани от по-мощния сензорен комплект на F-35, използвайки системата Link 16, като значението на F-35 като умножител на силата е особено важно. Изтребителят има и потенциала да интегрира много по-сложни класове ракети „въздух-въздух“ като AIM-120D3 и AIM-260. Въпреки че F-16V е значително по-малко способен от най-добрите руски изтребители като Су-35, МиГ-31БМ и Су-57, програмата за модернизация все пак значително увеличава натиска върху западните граници на Русия от колективната въздушна мощ на НАТО в момент, когато страни от целия континент бързо приемат F-35, за да подобрят своите възможности.