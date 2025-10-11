IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Половин милион души са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа

Това се случва само ден след влизането в сила на примирието между Израел и "Хамас"

11.10.2025 | 23:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Ден след влизането в сила на примирието между Израел и "Хамас", половин милион души са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа, съобщи контролираната от "Хамас" служба за гражданска защита.

По крайбрежието се образува дълга колона от желаещи да се върнат в изоставените си домове, а в Хан Юнис множество палестинци щурмуваха камионите с хуманитарна помощ.

Съгласно споразумението хуманитарните доставки за Газа ще бъдат увеличени, а свободното придвижване между северната и южната част на Ивицата е разрешено.

"Хамас" призова 7 хиляди свои бойци да се върнат, на фона на опасенията от избухване на вътрешно насилие след поетапното изтегляне на израелските сили. Израелските болници продължават подготовката да приемат заложниците, които Хамас се очаква да освободи до обяд в понеделник. Палестинските затворници, които трябва да бъдат пуснати в замяна, вече са прехвърлени в два израелски затвора, пише БНТ.

