Путин: Русия би искала да разреши кризата в Украйна по мирен път

Русия уважава позицията на ръководството на САЩ относно необходимостта от бързо прекратяване на военните действия в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин, предава ТАСС.

„Ние, разбира се, уважаваме позицията на американската администрация, която вижда необходимостта от бързо прекратяване на военните действия. Е, ние също бихме искали това и бихме искали да преминем към решаване на всички въпроси по мирен път“, заяви Путин на среща в Кремъл след срещата на върха в Аляска на 15 август.

Руският президент Владимир Путин нарече посещението си в Аляска, където се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп, навременно и полезно.

„Бих искал веднага да отбележа, че посещението беше навременно и много полезно“, каза още Путин. „Разбира се, имахме възможността, която и направихме, да говорим за генезиса, за причините за тази криза. Именно елиминирането на тези коренни причини трябва да е в основата на уреждането.”