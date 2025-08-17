С него е свършено: Гневът на сръбските протестиращи срещу Вучич достигна точка на кипене

Сръбските протести преминаха в насилие тази седмица, като дори президентът Александър Вучич призна, че дългогодишната конфронтация с опонентите му е навлязла във „фаза на побоища“ в телевизионно интервю в петък вечерта.

Напрегнати протести бушуваха в петък вечерта, като сълзотворен газ се издигаше в небето, а тежко въоръжена полиция за борба с безредиците беше разположена в Белград, Нови Сад, Ниш и други места в цялата страна.

Най-експлозивните схватки дойдоха в четвъртък вечерта, когато демонстранти скандираха „с него е свършено“ към Вучич в Нови Сад, докато чупеха прозорци на офисите на управляващата партия и хвърляха мебели на улицата - драматична ескалация в деветмесечното протестно движение, обхванало страната.

Сцени на полиция за борба с безредиците, разделяща уж проправителствени маскирани хулигани от демонстранти, се разиграха в множество градове, докато факли обливаха улиците в яркочервено.

С нарастването на напрежението, групи от проправителствени футболни фенове се появиха на местата на протестите и се сблъскаха с демонстрантите - модел, който според опозиционните фигури има за цел да провокира конфронтации.

„Раздразнението на хората наистина достигна своя връх и те се чувстват сякаш са в тенджера под налягане, която е на път да експлодира“, каза пред POLITICO Педжа Митрович, депутат от опозицията.

Митрович беше нападнат в четвъртък вечерта, като получи удар в главата, докато се опитваше да заснеме шум пред офисите на управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград - охранявани по това време от маскирани мъже.

„След като маскиран човек дойде и ми каза да изтрия записа, аз отказах и им казах, че съм парламентарист, след което той извика подкрепление и група от тях започнаха да ме удрят от всички страни“, обясни Митрович.

Той се освободи и избяга, но подобни сцени на насилие бяха съобщени в цялата страна, като както проправителствени, така и антиправителствени протестиращи ескалираха сблъсъците.

Протестите започнаха миналия ноември, след като тента на жп гара се срути в Нови Сад, убивайки 16 души, включително две малки деца, и оставяйки няколко други тежко ранени.

Това, което започна под формата на кратки бдения, оттогава прерасна в най-голямото протестно движение в съвременната сръбска история, подхранвано от отричането на правителството, че по някакъв начин е виновно, въпреки обвиненията, свързващи трагедията с държавен проект за обновяване, страдащ от некачествено строителство и пропуски в надзора.

„През всички тези месеци на протест прокуратурата едва наскоро арестува един министър, а друг твърди, че е в болничен и не може да бъде арестуван. Липсата на отчетност тласна хората до ръба и правителството е виновно“, добави Митрович.

От своя страна правителството заяви, че последните няколко дни отбелязаха най-голямото увеличение на насилието срещу полицията, като 121 ранени служители и 114 арестувани души.

„Без никаква причина полицията беше масово и брутално нападната и имаше насилствени опити за пробиване на установените кордони“, каза министърът на вътрешните работи Ивица Дачич на пресконференция.

Увеличават се предупрежденията от независими местни анализатори, че Сърбия може да се насочва към по-дълбока нестабилност, освен ако правителството не приеме сериозно исканията на протестиращите.

Неформална мрежа от академици – включително учители, изследователи и университетски преподаватели от Войводина, региона, където протестите избухнаха за първи път – осъди отказа на управляващата партия да свика избори, ключово искане, движещо движението.

Те казват, че Вучич „е готов да провокира гражданска война, само за да избегне свикането на избори“.