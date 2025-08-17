Рейтингът на Тръмп сред младите се срина

Рейтингът на одобрение на президента Доналд Тръмп се е сринал сред представителите на поколението Y, достигайки най-ниското си ниво за годината през август, според ново проучване.

Според проучване на YouGov/Economist, през юни 40% от представителите на поколението Y са одобрявали работата на Тръмп, докато 53% са го не одобрявали - нетен рейтинг от -13 пункта. Този резултат се е понижил до 41-57 (-16) през юли, преди да се срине до 33-56 (-23) през август.

Цифрите показват спад от 10 пункта в нетното одобрение само за два месеца, което подчертава нарастващото недоволство сред представителите на поколението Y с изострянето на политическия сезон през 2025 г.

Тръмп, който отдавна подчертава силните резултати в проучванията на общественото мнение на митинги и пресконференции, сега е изправен пред спадащ рейтинг на одобрение, който би могъл да отслаби влиянието му и да навреди на перспективите на републиканците в междинните избори през 2026 г.

След завръщането си в Белия дом през януари със солидни резултати, подкрепата му намаля на фона на икономически проблеми, негативна реакция към тарифите и политическо недоволство. Тръмп и бившият вицепрезидент Камала Харис се обърнаха към подкасти и дигитални медии, за да привлекат вниманието на милениалите – поколение, предпазливо към остарелите медии и традиционните послания.

Милениалите се определят като цяло като хора, родени между 1981 и 1996 г. Според изследователския център Pew, поколението е изпреварило бейби бумърите като най-голямата възрастова демографска група.

Проучването показва, че намаляващата популярност на Тръмп сред милениалите се дължи на влошаващите се възгледи за икономиката и инфлацията.

„Милениалите все още не са видели мащабното национално обновление, обещано от Тръмп“, каза пред Newsweek Томас Гифт, доцент по политически науки и директор на Центъра за политика на САЩ в University College London.

Що се отнася до икономиката, одобрението на Тръмп сред милениалите спадна от 36% одобрение и 52% неодобрение през юни до 38% одобрение и 54% неодобрение през август, което показва, че одобрението и неодобрението са се увеличили едновременно.

Инфлацията също изглежда е особено слабо място. Одобрението в тази област спадна от 33% през юни до 27% през август, докато неодобрението се увеличи от 58% на 60%. Промяната предполага засилена загриженост сред по-младите избиратели относно постоянния ценови натиск.

Това се случва, тъй като инфлацията се повиши до 2,7% през юни, въпреки предишното обещание на Тръмп да сложи край на инфлацията в първия ден от втория му мандат.

„От първия ден ще сложим край на инфлацията и ще направим Америка отново достъпна, за да намалим цените на всички стоки“, каза той по време на митинг в Боузман, Монтана, през август 2024 г.

Междувременно растежът на работните места се забави рязко през юли, като бяха добавени само 73 000 нови работни места – в сравнение със 147 000 през предходния месец, според Бюрото по трудова статистика на САЩ. След публикуването на доклада за заетостта от миналия месец, Тръмп уволни комисаря на BLS Ерика Макентарфър. В публикация в социалната си мрежа президентът обвини Макентарфър – без да представи доказателства – в манипулиране на числата, за да навреди на администрацията му. Но този ход на Тръмп не беше популярен сред избирателите от поколението Y, като само 16% казаха, че решението е оправдано.

Има и опасения относно тарифната програма на Тръмп. Министърът на търговията Хауърд Лътник прогнозира 50 милиарда долара месечни приходи от новите вносни мита, които влязоха в сила този месец. Но JPMorgan предупреди, че се очаква 60% от увеличените разходи да бъдат прехвърлени върху американските потребители чрез по-високи цени.

„От страна на потребителите, мнозина остават обременени от покачващите се цени под неговите мита, докато жилищата по-специално продължават да бъдат недостъпни за поколение, което все още се бори да се закрепи на икономическата стълбица“, каза Гифт. Според данни на Федералния резерв, милениалите притежават по-малко от две трети от недвижимите имоти, които бейби бумърите са притежавали на същата възраст.

Но това не са само лоши новини за Тръмп. Неговото справяне с имиграцията остава относително светъл момент в тази възрастова група. Одобрението се е увеличило от 33% на 41% през същия период, докато неодобрението е спаднало от 58% на 50%, което е нетно подобрение с 8 пункта.

През втория си мандат Тръмп агресивно разшири прилагането на имиграционните закони – стартира операции за масово депортиране, увеличи акциите в градовете убежища и съживи хиляди стари случаи на депортиране.

Неговата администрация също така драстично увеличи капацитета за задържане, като отдели 45 милиарда долара за разширяване на съоръженията на ICE и изграждане на мащабни временни лагери, включително съоръжение във Флорида, наречено „Алигатор Алкатраз“.

Но докато Тръмп продължава да настоява за твърдолинейната имиграционна програма, която му помогна да спечели подкрепа през 2024 г., анкетите показват, че подкрепата за тези политики отслабва сред други демографски групи.

Проучване на Gallup от миналия месец показа, че 30% от американците сега казват, че нивата на имиграция трябва да бъдат намалени, в сравнение с 55% през 2024 г. Подкрепата за запазване или увеличаване на имиграцията се е увеличила във всички области, включително сред републиканците.

В по-широк план, броят на американците, които разглеждат имиграцията като „нещо добро“, е достигнал рекордните 79%, показва същото проучване, обръщайки постоянен спад по време на президентството на Джо Байдън и надминавайки нивата от първия мандат на Тръмп.