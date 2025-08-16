Мерц: САЩ са готови да се включат в гаранциите за сигурността на Украйна

САЩ са готови да се включат в гаранциите за сигурността на Украйна, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, ден след срещата на върха в Аляска между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, съобщава Ройтерс.

„Добрата новина е, че Америка е готова да участва в такива гаранции за сигурност и не оставя това само на европейците“, заяви Мерц пред германската обществена телевизия ZDF, след като заедно с други европейски лидери беше информиран от Тръмп за разговорите му с Путин.

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник във Вашингтон, след което трябва да се проведе тристранна среща между Путин, Тръмп и Зеленски възможно най-скоро с цел постигане на мирно споразумение, заяви Мерц.

„Ако това се получи, ще струва повече от примирие“, каза той.

Мерц заяви, че Тръмп е дал да се разбере, че Русия изглежда готова да преговаря въз основа на фронтовите линии на конфликта, а не въз основа на границите на украинските региони, които тя претендира.

„Това е огромна разлика, защото Русия претендира територии, които все още не е окупирала“, допълни Мерц.

В отделно интервю за германската телевизия n-tv Мерц заяви, че не смята, че Зеленски ще има толкова трудна среща с Тръмп във Вашингтон, колкото през февруари, когато двамата лидери се сблъскаха в необичайна размяна на реплики пред световните медии в Белия дом.

Мерц заяви, че в неделя Зеленски ще разговаря с европейски лидери, които ще му помогнат да се подготви за срещата.

„Ще му дадем няколко добри съвета“, каза той.

Мерц заяви пред ZDF, че макар да е важно Европа да остане единна, САЩ засега ще продължат да играят решаваща роля във войната, която бушува от 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна.

„Американският президент има силата както военно, така и чрез подходящи санкции и тарифи, за да гарантира, че Русия ще направи повече, отколкото прави в момента“, добави Мерц.