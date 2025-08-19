Китайци масово купуват имоти в Атина, оформят се китайски райони

Китайци масово купуват имоти в Атина, за да получат право на пребиваване в европейска страна, предаде кореспондентът на БНР.

Брокерите отчитат голяма активност на пазара от граждани на азиатската страна. Те са повече от половината чужденци, които чрез собственост върху имот получават право за пребиваване или "златна виза".

От началото на годината 8 хиляди китайци са си купили имоти в гръцката столица. Дори се оформят китайски райони, коментират гърците.

Повечето китайци не живеят в новите си жилища, а ги отдават под наем.

Част от получилите "златна виза" работят на пристанището в Пирея в офисите на китайската компания "Коско".

Участието на чужденците на имотния пазар покачва цените на недвижимите имоти и засилва жилищната криза, коментират гръцките медии.

Нов хит сред туристите в Гърция това лято е наемане на яхти, вместо да почиват в хотели. Цените варират. Например за седмична разходка на Цикладските острови наемът на малка яхта с възможност за настаняване до шест човека е от 2 хиляди до 3 хиляди евро. Това е много по-евтино и атрактивно от престой в хотел.

Много чужденци, сред които и много българи, това лято почиват с яхти на гръцките острови.