ЕП забрани етикет "пържола" върху вегетариански продукти

Европейският парламент (ЕП) подкрепи с мнозинство забраната за етикетиране на ястия, приготвени от заместители на месо на растителна основа, като "пържоли“, "бургери“, "наденички“ и други имена, традиционно използвани за описание на месни продукти. Тези имена вече няма да бъдат разрешени за месо, отгледано в лаборатория от животински клетки, съобщава Euroactiv.

Законопроектът беше подкрепен от 355 членове на парламента, докато 247 гласуваха против. Законът все още трябва да бъде съгласуван с държавите-членки на ЕС, преди да може да влезе в сила.

Законопроектът беше предложен от дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП). "Стекът се прави от месо – точка. Използването на такива имена само за истинско месо гарантира честност на етикетите, защитава фермерите и отстоява европейските кулинарни традиции. Наричането (на продукти, произведени от заместители на месо на растителна основа) "месо“ е подвеждащо“, заяви Селин Имар, член на ЕНП и един от авторите на законопроекта.

Поддръжниците на инициативата твърдят, че това е необходимо за "прозрачност и яснота“ за потребителите. Противниците настояват, че хората "не трябва да бъдат вземани за глупаци“ и че никой не трябва да има съмнения относно съдържанието на даден продукт, ако на него пише "вегетарианска наденица“.

Някои евродепутати от групата на Зелените нарекоха инициативата "лобиране за месната индустрия“ и "опит за задушаване на иновативните конкуренти“ в хранително-вкусовата промишленост.

Европейският парламент вече разглеждаше подобна инициатива през 2020 г., но тогава тя беше отхвърлена.

По-рано във Франция се готвеше да бъде въведена забрана за имена "месо“ за вегетариански продукти.