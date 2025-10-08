Пеевски за Радев: Искам го на терена, да излиза, да си прави партия с Копринката

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски се изказа против забрана президентът да си прави партия след края на мандата му. Лидерът на СДС Румен Христов предложи “период на охлаждане” след изтичането на президентския мандат, президентът да страни от политиката година-две и да няма право да прави партия или политически проект.

“Твърдо ще бъда против това. Румен да излиза, да си прави партията с Копринката, Узунов, с всички търгаши и всички пари, които заграби през последните пет години. Искам го на терена. Ще бъда против да не си направи партията”, каза още Пеевски.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" коментира и твърденията на The Wall Street Journal, че Борисов е говорил с Тръмп-младши за “облекчаване на санкциите по глобалния закон “Магнитски” за негови близки съюзници”.

“Питайте тези, които са поръчали статията - от ПП-ДБ и кореспондентите на разни медии. Убеден съм, че е поръчкова.

Относно становището на ВКС, според което Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли насам и няма право да иска възобновяване на дела, Пеевски каза: "Дали е редовно изпълняващ длъжността, решават ВСС и Прокурорската колегия, не ние тук".

По темата с държавната верига "Магазин за хората" лидерът на ДПС-ННувери, че всичко, което зависи от парламента, е направено и сега очаква необходимите действия от земеделския министър Георги Тахов.