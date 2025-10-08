Какво се случва с президента, поведението на Тръмп става все по-странно

За много наблюдатели, както в САЩ, така и в чужбина, Доналд Тръмп се държи странно напоследък. Особено онлайн.

Докато спирането на работата на правителството в САЩ миналата седмица наближаваше, президентът публикува видеоклип, генериран с изкуствен интелект, който изобразява Хакийм Джефрис, първият чернокож лидер на демократичното малцинство в Камарата на представителите, облечен със сомбреро и преувеличени мустаци, на фона на музика от мариачи.

Испаноезични групи критикуват публикациите на Тръмп като "расистки", "опасни" и "осъдителни", но Тръмп все пак продължи, публикувайки ново видео, което го показва облечен със сомбреро и свирещ на китара зад изображение на Джефрис.

Това не беше единствената ситуация, в която поведението на Тръмп изглеждаше необичайно. Миналия уикенд Тръмп публикува отново в Truth Social фалшиво видео, генерирано от изкуствен интелект, което рекламираше "болници с медицински легла". Тръмп е публикувал съдържание, създадено с изкуствен интелект и преди, но разликата тущ беше, че това видео показваше версия на самия него, говореща чрез ИИ.

"Всеки американец скоро ще получи своя собствена карта за медицинско легло", се казва във видеото на Тръмп, който очевидно е седнал в Овалния кабинет. "С него ще имате гарантиран достъп до нашите нови болници, водени от най-добрите лекари в страната, оборудвани с най-модерните технологии в света."

Като оставим настрана факта, че идеята за "медицински легла" е дясна конспиративна теория – една версия на теорията твърди, че правителството и/или група богати американци имат достъп до устройства, подобни на медицински легла, които могат да лекуват почти всяка болест, но укриват технологията – публикацията на Тръмп предизвика редица въпроси.

Дали 79-годишният Тръмп вярва, че видеото наистина показва как той обявява болници с медицински легла? Дали президентът си мисли, че е изнесъл реч за медицинските легла в Белия дом? Дали вярва, че правителството му е на път да изпрати "карти за медицински легла" на всеки гражданин на САЩ?

Публикацията в крайна сметка беше изтрита, но остава озадачаваща, а отговорът на Белия дом не направи много, за да облекчи объркването.

"Мисля, че президентът видя видеото и го публикува, а след това го свали", каза Каролайн Ливит, прессекретарят на Белия дом, когато беше попитана за видеото в сряда. "И той има право да го прави. Това са неговите социални медии. Той е невероятно прозрачен, както всички знаете. Той обича да споделя мемета, обича да споделя видеоклипове, обича да публикува отново неща, които вижда други хора да публикуват в социалните медии, и мисля, че е доста освежаващо, че имаме президент, който е толкова открит и честен."

Думите на Ливит не обясниха много защо Тръмп е публикувал фалшивото видео. Но всъщност това беше само най-скорошният пример за все по-странно поведение от страна на Тръмп, който – подобно на предшественика си Джо Байдън – беше подложен на въпроси относно умствената си острота през последните месеци.

В неотдавнашна реч в Белия дом, където Тръмп заяви – против повечето съществуващи доказателства – че Тайленолът може води до аутизъм, ако жените го приемат по време на бременност, Тръмп объркващо говори за „определени елементи на гениалност, които могат да бъдат дадени на бебе“. Обявявайки, че ще бъдат отпуснати 13 гранта за изследване на аутизма, Тръмп добави:

„Те трябва да действат бързо. Те, те – когато алтернативата е, че нищо лошо не може да се случи, нека го направим сега. Току-що казвах на Боби [министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши] и групата, нека го направим сега. Нищо лошо не може да се случи, може да се случи само добро.“

Седмица по-рано, по време на пресконференция с британския премиер Киър Стармър, Тръмп обърка Албания с Армения, когато обсъждаше мирно споразумение, сключено между Армения и Азербайджан – грешка, която Тръмп направи и по време на участие в предаването Fox News.

Обратно в света на социалните медии, в неделя Тръмп написа в Truth Social, че е „бил информиран“ за стрелба в мормонска църква в Мичиган, при която загинаха четирима души.

„Администрацията на Тръмп ще държи обществеността в течение, както винаги правим“, написа Тръмп.

Той наистина публикува отново. Но не и актуализация за все още разгръщащата се трагедия в Мичиган. Вместо това, три часа по-късно, той сподели видеоклип, който показваше множество златни принадлежности и фитинги.

„Част от най-висококачествените 24-каратови златни изделия, използвани в Овалния кабинет и кабинетната зала на Белия дом. Чуждестранните лидери и всички останали „изтръпват“, когато видят качеството и красотата. Най-добрият Овален кабинет досега, по отношение на успеха и външния вид!!! Президент DJT“, написа той.

Той не коментира отново стрелбата в Мичиган този ден, въпреки че се оплака от новото правило за начален удар в NFL.

Като оставим настрана объркващото онлайн поведение на Тръмп, личните изяви на президента също станаха странни, пишат от The Guardian.

Във вторник Тръмп свика висшите военни командири на страната на среща във Вирджиния. Обръщайки се към висшето военно ръководство, Тръмп, звучейки изтощен, изтъкна предполагаемите си успехи и похвали бомбардировките на ирански ядрен обект от страна на САЩ – нещо, което може да е нарушило международното право – преди да каже:

„Америка отново е уважавана като страна. Не бяхме уважавани с Байдън. Гледаха го как пада по стълбите всеки ден. Всеки ден човекът падаше по стълбите. Казах: „Това не е нашият президент. Не можем да го допуснем.“ Много съм внимателен, знаете ли, когато слизам надолу по стълбите – например по тези стълби, много – ходя много бавно. Никой не е нужно да поставя рекорд, просто се опитайте да не паднете, защото не изглежда добре. Няколко от нашите президенти са падали и това е станало част от тяхното наследство. Не искаме това. Трябва да ходим спокойно и спокойно. Не е нужно – не е нужно да поставяте никакъв рекорд. Бъдете внимателни, бъдете внимателни, когато слизате, но не, не скачайте по стълбите. Това е единственото нещо, което харесвах в Обама. Нямах никакво уважение към него като президент, но той скачаше по тези стълби, никога не съм виждал такова нещо – да да да да да да, боп, боп, боп, слизаше по стълбите, дори не се държеше. Казах, страхотно е, не искам да го правя.“ Предполагам, че бих могъл да го направя, но в крайна сметка ще се случат лоши неща и е достатъчно да падна само веднъж, но той се справи ужасно като президент.“

В същата реч Тръмп заяви, че градове, включително Сан Франциско, Чикаго, Ню Йорк и Лос Анджелис, са „много опасни места и ще ги оправим един по един“. След това президентът небрежно спомена, че е казал на новоназначения военен министър Пийт Хегсет, че „трябва да използваме някои от тези опасни градове като тренировъчни площадки за нашите военни“.

Обръщението предизвика незабавно безпокойство, включително от бивши военни. Бари Маккафри, генерал в оставка, каза пред MSNBC, че речта на Тръмп е "едно от най-странните, обезпокоителни събития, с които съм се сблъсквал".

"Президентът звучеше несвързано, изтощено, бясно партийно настроено, понякога глупаво, лутащо, не можеше да събере нито една мисъл", каза Маккафри.

Речта на Тръмп беше достатъчна за Мадлен Дийн, конгресменка от Демократическата партия на Пенсилвания, да се изправи срещу председателя на Камарата на представителите на Републиканската партия Майк Джонсън във Вашингтон в сряда, въпреки че Джонсън изглеждаше незаинтересован.

"Президентът е откачен. Той не е добре", каза Дийн на Джонсън по време на среща, заснета от журналисти. "Ами много хора на ваша страна също не са добре", отговори Джонсън.