В Донбас украинците се съпротивляват срещу руската обсада докато се пазарят за земята им

Когато президентът Доналд Тръмп посрещна руския президент Владимир Путин в Аляска миналата седмица, 35-годишният Олександър Булка имаше големи надежди, че преговорите ще доведат до поне частично прекратяване на руските въздушни атаки срещу украински цивилни като него.

На следващата сутрин той се събуди с размазани крака под развалините на апартамента си в източния град Билозерске. Руска планираща бомба се беше разбила в съседната сграда, изпращайки към него ударна вълна. Той се влачи долу, където лекарите го откараха в болница в Краматорск, укрепения украински град, който Русия все още се надява да превземе, пише The Washington Post.

Москва засилва въздушните си удари срещу украински цивилни по този участък от източния фронт, в брутална демонстрация на решимост да завземе територията им чрез военна сила или преговори – въпреки че Киев оказва ожесточена съпротива и в двата случая.

Настроенията в Украйна бяха леко повдигнати от понеделникската среща на върха във Вашингтон, където Тръмп топло посрещна украинския президент Володимир Зеленски и неговите европейски поддръжници, показвайки отвореност към гаранциите за сигурност, от които Киев се нуждае.

Следващите стъпки може да включват директни срещи между Зеленски и Путин, въпреки че Москва не е приела напълно тази идея и остават сериозни различия по отношение на руските териториални претенции. Кремъл вероятно ще се почувства заплашен от предложените гаранции за сигурност за Киев, които не включват включване в НАТО, но предлагат обещания за отбрана, подобни на тези за страните членки.

Руската офанзива идва, след като Путин предложи на Тръмп да сложи край на войната, ако Украйна отстъпи цялата източна част на Донбас, която включва Краматорск, Билозерске и други градове, съставляващи 30% от Донецка област, която Русия не успя да превземе в продължение на години. (Луганск, другата област в Донбас, е под почти пълен руски контрол.) Русия постигна някои териториални печалби в изненадваща атака миналата седмица, но оттогава Украйна спря настъплението, успокоявайки страховете от пълен колапс по източния фронт.

Киев разглежда предложението на Русия за превземане на Донбас като капитулация, която би възнаградила насилствените амбиции на Путин и би положила основите за бъдещи атаки срещу останалата част от страната. Украинските войски са се окопали в региона и са готови да продължат да се сражават за него. Изградени са нови окопи, слънчогледовите полета са покрити с бодлива тел, а войниците инсталират масивни мрежи над основните пътища, за да пресекат настъпващите руски дронове.

Колкото и отчаяни да са повечето украинци за сключване на споразумение, което да сложи край на опустошителната война, идеята, че Киев би доброволно отстъпил тази територия на Русия, остава немислима за почти всички – особено за тези, които живеят тук. Ожесточената съпротива на Украйна в Донецк е основната причина Русия да предлага преговори за прекратяване на войната, която сама започна, а гневът сред обикновените украинци по повод предложението на Путин само засилва позицията на Зеленски, че такова решение е политически невъзможно.

В болничното легло до Булка, Александър Петренко, цивилен гражданин, който притежава бизнес в Билозерске, разказа как руски дрон се е разбил в колата му сутринта, докато той и баща му се опитвали да евакуират вещите си от магазина за електроника. Това е втората му рана от войната: руските войски го простреляли в крака през 2022 г., каза той, сочейки лилавата белег на бедрото си.

„Защо трябва да напускаме това място?“, попита той, докато кръв се стичаше през превръзките на главата му. „Много от приятелите ми бяха убити.“

Стотици цивилни като тях бягат от района всеки ден, страхувайки се, че Русия ще ги убие при въздушни удари, преди преговорите да са започнали наистина. Но пътищата са препълнени с руски дронове и всяко пътуване е рисковано.

33-годишният Едуард Сторик, който по-рано по време на войната е избягал от обсадения град Бахмут, сега евакуира цивилни от други градове на фронтовата линия, които са изправени пред същата съдба.

„Всички тези разговори няма да доведат до нищо. Това са само празни думи“, каза той за срещите на Тръмп с Путин и Зеленски. „Вече съм се примирил с това, че съм загубил дома си. Аз съм бездомник.“

Дори докато тълпи от хора бягат от селата на фронтовата линия, търсейки убежище по-далеч на запад, жителите на големите градове като Краматорск и Славянск отказват да напуснат. През 2022 г. започнаха предупреждения, че тези градове бързо ще паднат в ръцете на Русия, но украинските сили ги удържаха през цялото това време, давайки надежда на плановете на Киев да запази солидна позиция в региона.

Местните жители знаят, че лесното напредване на руснаците е малко вероятно. Те са видели как градските сражения обикновено се превръщат в мъчителна борба, която изсмуква месеци наред руски ресурси. Засега простото оставане е важен акт на съпротива срещу руската окупация на украинска земя.

Докато местните жители се стремят към нормален живот в източните градове, ситуацията по фронта става все по-отчайваща.

В понеделник тълпи от евакуирани, сред които много деца, се събраха под дърветата край пътя северно от Добропиля, криейки се от руските дронове, докато чакаха автобуси, които да ги откарат от фронта.

Някои плачеха. Други бяха в шок и мълчаха, все още разтърсени от нощта на непрестанни руски бомбардировки. Бяха заобиколени от набързо събрани чанти, в които се намираха останките от трудно изкарания им живот.

В село Новодонецке 37-годишният Серхий Накаленко и 41-годишната му съпруга Наталия се качват в бял евакуационен микробус с трите си деца и бигъла си. Те оставят почти всичко зад себе си, включително ключовете от апартамента си, които, по думите им, не очакват да видят отново.