Защо Си продължава да прогонва лоялисти? Потърсете отговора при Сталин и Мао

Независимо какво мислят американците за политиката си, Съединените щати все още функционират открито. Когато най-влиятелният политик и най-богатият бизнесмен се скараха, обществеността получи пълния спектакъл: остри публикации в социалните медии и нападки в речи.

В Китай е точно обратното. Страната все още не знае защо бившият президент Ху Цзинтао беше внезапно изведен от конгреса на Комунистическата партия през 2022 г., нито какво наистина се случи, когато бившият премиер Ли Къцян почина на 68-годишна възраст през 2023 г. И десетилетия по-късно, цялата история на Лин Бяо, избраният наследник на Мао Цзедун, който избяга от Китай и загина в самолетна катастрофа през 1971 г., все още е неизвестна.

Тайната породи нишова индустрия на „подслушвачите на леглото“ — китайски онлайн коментатори, които анализират слухове и мимолетни улики за признаци на политически промени. Техните видеоклипове в YouTube разчленяват походката, тена или медийните изяви на китайския лидер Си Дзинпин и могат да привлекат милиони гледания отвъд интернет защитната стена на страната, пише NYT.

Подслушвачите на леглото имаха натоварено лято. Си премахна от властта редица военни и политически лидери, всички от които беше назначил. Подслушвачите измислиха график за оттеглянето на Си, ожесточена среща между блока на Си и този на партийните ветерани и дори таен план на военните за сваляне на неговото управление. Към разговорите се присъединиха и американски гласове: бивш съветник по националната сигурност на САЩ, бивш дипломат и мозъчни тръстове във Вашингтон, които предположиха, че има разрив в структурата на властта му. Консултантски фирми за политически риск и инвестиционни фондове побързаха да информират клиентите си: Защо Си прави това? Това е знак за сила или слабост?

Китайската политика остава черна кутия и малцина надеждни наблюдатели са склонни да се поддават на слухове. Въпреки това самите въпроси са легитимни. И имат дълбок исторически отзвук.

Чистките на Си следват традицията на Йосиф Сталин и Мао и служат като инструменти за дисциплиниране на елита и затвърждаване на абсолютната власт на един човек. Кампанията на Си, който се изкачи на върха преди повече от 12 години, подчертава трудността на управлението на огромна система, дори за лидер с на пръв поглед неоспорима власт. Трескавите слухове може да са симптом на нарастващото напрежение между Си и елита на Комунистическата партия.

През 30-те години на миналия век Големият терор на Сталин елиминира 70% от Централния комитет на Съветската комунистическа партия и повече от половината от 1966 делегати на конгреса й през 1934 г. Огромна част от военното ръководство на Съветския съюз е екзекутирана.

Почти век по-късно кампанията на Си не е нито кървава, нито толкова мащабна, но е най-далекоидущата от времето на Културната революция, когато Мао отстрани или унищожи повечето от най-близките си съратници, включително Дън Сяопин и собствения баща на Си, Си Чжунсун.

През 2024 г. Комунистическата партия наказа 889 000 членове, включително 73 на или над провинциално или министерско ниво, според официални статистики. От края на 2022 г. около 10% от Централния комитет на партията, нейният най-висш орган за вземане на решения, е бил прочистен, отстранен или забележимо отсъствал от ключови срещи, според оценки на политическия учен от Станфорд У Гуогуан.

Военните са най-силно засегнати. Според Фондация „Джеймстаун“, от 2023 г. насам са отстранени най-малко 45 длъжностни лица от Народната освободителна армия и военно-промишления комплекс на Китай. Двама министри на отбраната бяха обвинени в един и същи ден през 2024 г. в корупция и в действия, които се равняват на предателство към Си.

Всичко това се случи, след като Си си осигури трети мандат през 2022 г. и запълни ръководните постове с свои съюзници. Защо не може да спре?

Параноята е основният двигател. В авторитарните режими контролът над военните и силите за сигурност е от съществуващо значение, каза г-н Коткин от Хувър, но дори лоялните лица развиват свои собствени интереси и мрежи, което представлява риск за лидера. Си, подобно на други силни лидери, е изправен пред огромното предизвикателство да контролира обширна система, която далеч надхвърля обхвата на личната му мрежа, каза Коткин.

Сегашната кампания на Си следва провалите на „нулевия Covid“, регресивните икономически мерки и спорните външнополитически ходове.

С други думи, колкото по-лошо е управлението, толкова по-голяма е чистката; и колкото по-голяма е чистката, толкова по-силна е хватката. Г-н У нарича този цикъл „логиката на Сталин“.

Една от разликите между управлението на Сталин и това на Си е, че по-голямата част от руснаците по времето на Сталин, както от страх, така и от убеждение, вярваха, че той защитава страната си и поддържа комунизма. Същото може да се каже и за Мао, но вероятно не и за Си.

Никой не предсказва края на управлението на Си. Но спекулациите за властта му могат да бъдат признак за задълбочаване на напрежението между него и елита на Комунистическата партия.

Но сега чистките му и икономическите проблеми на Китай засягат все по-близки кръгове.

Си може да управлява още десетилетие или две, ако здравето му позволи, но само ако запази лоялността на партийните лидери.

Централното разузнавателно управление на САЩ вижда потенциални пукнатини, които се опитва да експлоатира. През май то публикува два видеоклипа на мандарински език, насочени към китайски длъжностни лица.

ICYMI yesterday CIA released two Mandarin-language videos aimed at recruiting Chinese officials to help the U.S.https://t.co/ahKjpiyBvG — CIA (@CIA) May 2, 2025

Набирането на кадри не е истинската цел. Американското правителство се опитва да предаде посланието, че според него в редиците на елита има недоволство.

Не е ясно колко ефективни ще бъдат чистките на Си, макар че краят им не се вижда.