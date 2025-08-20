Американците смятат, че държавите в ООН трябва да признаят Палестина

58% процента от американците смятат, че всички държави членки на ООН трябва да признаят Палестина като независима държава, показва проучване на Ройтерс/Ипсос.

Около 33% от анкетираните не подкрепят признаването на държавата Палестина, а 9% не са дали отговор. Резултатите от шестдневното проучване, приключило в понеделник, бяха огласени след като близките съюзници на САЩ - Канада, Великобритания и Франция - обявиха, че ще признаят държавата Палестина. Това увеличи международния натиск върху Израел на фона на задълбочаваща се хуманитарна криза в ивицата Газа.

Израелски представители съобщиха вчера, че Израел обмисля отговор на "Хамас" за предложеното 60-дневно примирие, включващо освобождаването на половината от израелските заложници в Газа. Междувременно Канада, Австралия, а също Великобритания и други европейски страни, заявиха, че хуманитарната ситуация в Газа е достигнала "нетърпими мащаби", а хуманитарни организации предупредиха, че населението е на ръба на гладна смърт.

Службата на ООН по правата на човека също съобщи, че Израел не допуска достатъчно хуманитарни доставки в ивицата Газа, за да предотврати масовия глад. Израел отрича вината да е негова и обвинява "Хамас", че присвоява помощите, въпреки че групировката категорично отхвърля това.

Проучването сочи, че според 65% от анкетираните САЩ трябва да предприемат действия за подпомагане на гладуващото население в Газа. На обратното мнение са 28% от запитаните, като 41% от тях са поддръжници на Доналд Тръмп и Републиканската партия.

Освен това според анкетата 59% от американците смятат, че военният отговор на Израел в Газа е бил прекомерен, а несъгласни с това твърдение са 33%. При подобно проучване миналия февруари 53% са смятали реакцията на Израел за прекомерна, а 42% са били на противоположното мнение. / БТА