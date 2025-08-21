Нова гигантска украинска крилата ракета ще носи бойна глава от 1000 кг

Украйна е започнала производството на нова крилата ракета, за която се твърди, че е способна да носи бойна глава от 1000 кг с обхват от 1800 мили, според министъра на отбраната, пише BI.

Денис Шмигал, който беше назначен за министър на отбраната през юли, заяви на публично събитие в понеделник, че серийното производство на ракетата, наречена „Фламинго“, е започнало.

Министърът отказа да обсъжда повече ракетата, заявявайки, че повече подробности ще бъдат разкрити, „когато дойде подходящият момент“.

Но съобщението му идва ден след като други източници в Украйна съобщиха за спецификациите ѝ. Ефрем Лукацки, фотограф на Associated Press, публикува в понеделник изображение на голяма ракета, която той идентифицира като „Фламинго“.

Ukrainian kamikaze "drones" aka converted Ukrainian-produced Aeroprakt A-22 Foxbat light aircraft. These drones can reportedly deliver 300kg warheads at a range around 2000 - 3000 km. It's believed that similar drones were recently used to hit a Shahed drone manufacturing… pic.twitter.com/8xw6BzoZvO — Saint Javelin (@saintjavelin) April 4, 2024

В публикацията на Лукацки във Facebook се казва, че снимката е направена в четвъртък в работилница, управлявана от Fire Point, украинска отбранителна компания. Той също така е написал, че ракетата има обхват от 3000 километра или приблизително 1800 мили.

След публикацията на Лукацки във Facebook, украинският вестник „Огледало на седмицата“ качи в понеделник видеоклип на това, което изглежда като изстрелване на ракетата от открито поле.

В клипа се вижда, че Фламинго е монтирано на релси върху наклонена платформа, преди да бъде изстреляно. Ракетата започва да се изкачва нагоре почти веднага след изстрелването.

Слуховете за руски реактивни версии на иранския Шахед се появяват в докладите на украинската противовъздушна отбрана.

В понеделник изданието написа в репортаж, че Fire Point е заявила, че е тествала Flamingo преди няколко месеца и че ракетата е влязла в масово производство. Mirror of the Week също така съобщи, че ракетата може да носи максимален полезен товар от 1150 кг с обхват от 1800 мили.

„Фламинго“ поразително прилича на FP-5, произвеждан от „Миланион Груп“, отбранителна фирма със седалище в Абу Даби, която работи с Украйна поне от 2021 г.

През същата година фирмата подписа меморандум за разбирателство с украинска компания. От началото на пълномащабната война тя предоставя и своята мобилна минометна система „Алакран“ и безпилотни наземни машини на войските в Киев.

През февруари Milanion Group представи FP-5 на изложение за отбрана в Абу Даби. Там компанията заяви, че ракетата е оборудвана с технология против заглушаване и сателитна навигация и може да лети до четири часа с максимална крейсерска скорост от 559 мили в час.

Фирмата също така заяви, че FP-5 може да носи полезен товар до 1000 кг и да лети 1800 мили.

Тази способност означава също, че FP-5 е гигантска ракета с размах на крилете от 6 метра и излетно тегло от 6000 кг или 6,6 тона. Такъв размер и тегло за крилата ракета не са били срещани в съвременните западни армии от началото на Студената война.

За сравнение, американската крилата ракета „Томахоук“ има излетно тегло до 1600 кг и носи бойна глава от 450 кг. А руската крилата ракета с голям обсег Х-101 , която може да лети до 3400 мили, има излетно тегло от приблизително 2400 кг.

Въпреки тези прилики, все още не е потвърдено дали Flamingo или FP-5 са пряко свързани. Milanion Group не отговори на искане за коментар относно Flamingo, изпратено от Business Insider извън редовното работно време.

Обхват от 1800 мили би позволил на Украйна да нанесе удари по-дълбоко в Русия, потенциално по военни производствени съоръжения. Нова ракета с такава опустошителна мощност и обхват означава, че тя потенциално може да застраши руски центрове за бронетанкови системи, бойни машини на пехотата, дронове и артилерийски системи в Уралските планини, разположени на около 1000 мили от Украйна.

Досега Киев разчиташе главно на по-бавни еднопосочни дронове, наподобяващи самолети тип Cessna, за да атакува руски петролни рафинерии и производствени предприятия в района на Москва и извън него. Разстоянието между Киев и Москва например е само 720 километра.

Украински камикадзе „дронове“, известни още като преработени леки самолети Aeroprakt A-22 Foxbat, произведени в Украйна.

Според съобщенията, тези дронове могат да доставят бойни глави от 300 кг на разстояние около 2000 - 3000 км.

Елабуга, специална икономическа зона , където се смята, че Русия произвежда своята версия на дрона „Шахед“, също е на около 800 мили от Украйна.

Украйна е показвала и преди, че може да произвежда крилати ракети на местно ниво, докато е във война. Нейната домашно приготвена противокорабна ракета „Нептун “ е дозвуково оръжие, изстрелвано от камион, което беше използвано за потапянето на „Москва“, флагманският кораб на руския Черноморски флот.