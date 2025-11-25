Битката за Украйна разделя висшия екип на Тръмп

Те споделят сладко, сходно чувство за хумор и работят от офиси само на метри един от друг в Белия дом. И според докладите те са се превърнали в основен резонатор един за друг при прилагането на външнополитическата програма на президента.

Но що се отнася до Украйна, Джей Ди Ванс и Марко Рубио имат дълбоко различни възгледи за пътя към мира – и чиято визия триумфира, ще остави своя отпечатък върху архитектурата на сигурността на западния свят.

В единия ъгъл стои изолационисткият вицепрезидент, който се застъпва за "реализъм“ пред лицето на бойното предимство на Русия. В другия е държавният секретар, който някога нарече Владимир Путин "гангстер“ и въплъщава ястребовото крило на традиционната Републиканска партия.

Миналата седмица Ванс бше във възход - той се обади на Володимир Зеленски, за да изложи условията на 28-точковия план, широко критикуван като руски списък с желания, според Economist.

След това обаждане последва лично посещение в Киев от Дан Дрискол, министър на армията на САЩ, близък приятел на Ванс от времето им заедно в Юридическия факултет на Йейл. Търпението на президента се изчерпва, предупреди Дрискол: Киев трябва да приеме, че е изправен пред колапс на фронтовата линия и да отстъпи територия на Русия.

Вътре в Белия дом политиката често се гради отдолу. Тръмп иска сделка в Украйна, но е оставил съставките на крайния продукт на своите подчинени. Ако беше подкрепил изцяло 28-точковия план, оформен от Уиткоф, неговия главен пратеник в Русия, и Кирил Дмитриев, водещ преговарящ на Русия, Украйна може би вече щеше да бъде принудена да капитулира.

Но американският президебт се отказа, заявявайки, че това не е окончателно решение след бурни протести в Киев и в цяла Европа. Това даде шанс на Рубио да се намеси – и оттогава той води дни на интензивни преговори с украинска делегация в Женева, пише The Telegraph.

До понеделник следобед, според съобщенията, 28-точковият план е бил съкратен и преоформен. Най-противоречивите искания към Украйна - предаването на укрепени територии в Донбас, ограничаване на размера на армията и забрана за влизане в НАТО - бяха смекчени и върнати обратно на президентите в Киев и Вашингтон.

Европейските лидери въздъхнаха с облекчение при завръщането на Рубио, защото вярваха, че той се е превърнал в лице на президента по въпросите на Украйна, след като на практика провали втора среща на върха между Тръмп и Путин с мотива, че Русия не е готова да направи необходимите отстъпки.

Но европейските лидери бяха хванати неподготвени от паралелния мирен процес, ръководен от Уиткоф, който се срещна с г-н Дмитриев в Маями миналия месец, за да оформи 28-точковия план.

След три дни интензивни дискусии, включително в дома на Уиткоф, пратеникът на Тръмп заключи, че Украйна е в по-слаба военна позиция, съобщиха източници пред The ​​Wall Street Journal.

Тайно споразумение и изтичане на информация

Двамата мъже, заедно с Джаред Кушнер, който е присъствал на дискусиите, са имали сходни мнения за това как трябва да изглежда мирното предложение, според източниците, въпреки че Дмитриев е имал далеч по-конкретни идеи.

Приближеният до Путин е поискал Украйна да бъде изключена от НАТО, да се изтегли от целия регион на Донбас и да бъде ограничена военната ѝ мощ – всички точки, които са попаднали в първоначалното споразумение.

Рубио не е участвал в изготвянето на предложението и самият той е бил запознат с него едва след това. Той е получил копие от плана само по време на посещението на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Белия дом на 18 ноември. Няколко часа по-късно съществуването на плана е било съобщено за първи път от Axios.

Отделно усилие на САЩ за посредничество в мир между Русия и Украйна, което вече е било в ход, е било незабавно насочено към новоизтеклия план, съобщи The Wall Street Journal. Не е ясно кой е ръководил тази инициатива.

В разговор със сенатори през уикенда, който по-късно е изтекъл, Рубио се твърди, че е нарекъл плана просто руско предложение (документът изглежда е бил тромаво преведен на английски). По-късно той се е отдръпнал публично, че е съставен от САЩ с участието както на Русия, така и на Украйна.

Стив Банън, който е смятан за близък с вицепрезидента Ванс, заяви пред The ​​Telegraph, че Рубио е бил "унижен“ от сенаторите, които са разпространили критиките му към проектоспоразумението.

Според друг източник Рубио първоначално е бил "извикан от Украйна“, като екипът на президента е поел водещата роля. Но те твърдят, че е бил привлечен във "Фаза 2“, за да оформи сделката във форма, която може да бъде приета от Сената, който е по-ястребски настроен към Русия, отколкото Белият дом.

"Целият ден цари абсолютен хаос, защото различни части на Белия дом не знаят какво се случва", казва американски служител пред The Washington Post.

В съботния ден Ванс лично похвали 28-точковия план, като написа в X, че "мирът няма да бъде постигнат от провалени дипломати или политици, живеещи във фантастична страна“. Вицепрезидентът добави, че всяко споразумение трябва да бъде "приемливо както за Русия, така и за Украйна“.

До неделя вечер Рубио изглежда си е върнал контрола над преговорите, обявявайки, че има значителни промени, като приветства "огромния напредък“ в Женева и нарече плана на Уиткоф "развиващ се“ документ.

В понеделник The Financial Times съобщи, че планът е превърнат в предложение от 19 точки, като най-спорните изисквания са отпаднали.

"Това наистина беше план на Уиткоф и Кушнер. Рубио е в доста трудна позиция", споделя приближен.

На няколко пъти лично Тръмп каза, че в лицето на Ванс и Рубио вижда свои потенциални наследници за изборите през 2028 г. като дори дори размишляваше върху възможността за "неудържима“ съвместна кандидатура.

Но по отношение на Украйна президентът не може да има и двете. В крайна сметка лидерът на свободния свят ще трябва да избира между визиите, възприети от двама от най-ключовите членове на кабинета му.