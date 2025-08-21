Войната на Джак Уайт и Белия дом: Хората на Тръмп го нарекоха "неудачник"

Вражда избухна между Белия дом и бившия вокалист на The White Stripes Джак Уайт. След като рокаджията разкритикува обстановката в Овалния кабинет, кабинетът на Доналд Тръмп го нарече „пропаднал неудачник“. Той обаче отново им отвърна с доза нападки.

По-рано тази седмица Уайт използва Instagram, за да разкритикува новия дизайн на Белия дом, описвайки вкуса на президента като „отвратителен“, а множеството златни орнаменти и рамки за картини, които сега се намират в Овалния кабинет, като „вулгарни, позлатени и крещящи“.

Коментарът му дойде след публикуването на снимка от срещата на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски.

Уайт сподели кадрите с думите:

„Бихте ли си купили дори кола втора употреба от този мошеник, камо ли да му дадете ядрените кодове"?

Той продължава публикацията си, наричайки Тръмп „срам за американската история“, като добавя и следното: „На тази снимка е и един ИСТИНСКИ лидер на нация в черен костюм“, визирайки Зеленски.

Впоследствие се оказа, че от Белия дом не са приели добре коментарите на музиканта. Директорът по комуникациите на Белия дом, Стивън Ченг, отвърна на удара във вторник (19 август), наричайки Уайт „изчерпан, пропаднал неудачник, който публикува глупости в социалните мрежи, защото очевидно има предостатъчно свободно време поради зациклилата си кариера“.

„Очевидно е, че се е преструвал на истински творец, защото не успява да оцени, и честно казано, не уважава великолепието и значението на Овалния кабинет в „Дома на народа“, добави Ченг в изявление за Daily Beast.

Уайт бързо отговори, като вчера отново се включи в Instagram, за да нарече Ченг „професионален лъжец“. Той също така разкритикува Белия дом, че коментира тривиална тема, вместо да се занимава с множество по-належащи въпроси, сред които „досиетата на Епстийн“, „неговите гестаповски тактики на ICE“ и „умиращите деца в Судан, Газа и Демократична република Конго“.

„Колко дребнава, жалка и обидчива може да бъде тази администрация?“, написа той. „„Преструвал се на истински творец?“... Тръмп се преструва на човешко същество. Преструва се на християнин, на лидер, на човек с истинска емпатия", написа рокаджията.

Публикацията на Уайт включваше различни снимки на Тръмп, държащ лъскави златни маратонки, позиращ с продукти на Goya Food (за чиято промоция беше критикуван, докато е на държавна длъжност) и показващ на Зеленски рафт, зареден с червени шапки „Да направим Америка отново велика“.

В текста към снимките Уайт написа:

„Този човек е заплаха не само за Америка, но и за целия свят, и това не е преувеличение. Той ежедневно руши демокрацията и застрашава планетата".