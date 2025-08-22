Ударите на Тръмп срещу мексиканските картели могат да имат катастрофален обратен ефект

Експерти по отношенията между САЩ и Мексико заявиха пред Newsweek, че обявените планове на администрацията на Тръмп за евентуални военни операции срещу картелите в Мексико ще бъдат осъдени като акт на агресия, който може да има катастрофални непредвидени последствия, като в същото време „фундаментално погрешно диагностицира“ начина, по който действат тези групи.

Плановете, разкрити за първи път от независимия журналист Кен Клипенщайн, трябва да бъдат готови до средата на септември и ще включват действия на мексиканска територия по указания на президента Доналд Тръмп.

„Без съгласието на Мексико всяка военна акция в Мексико ще бъде осъдена, според мен с право, като акт на агресия в нарушение на най-основните разпоредби на Устава на ООН и обичайното международно право“, заяви пред Newsweek Джефри Корн, директор на Центъра за военно право и политика в Тексаския технологичен университет. „САЩ без съмнение ще твърдят, че действат в съответствие с неотменимото право на самоотбрана. Но това право е приложимо само в отговор на действителен или непосредствен въоръжен нападение, а не срещу дейности на недържавна група, която причинява вреда на нацията, какъвто според мен е случаят.“

Засилените мерки за правоприлагане ще бъдат предприети, след като през февруари администрацията на Тръмп класифицира избрани картели и транснационални престъпни групи като чуждестранни терористични организации (FTO). Президентът отдавна твърди, че САЩ трябва да бъдат по-твърди в отношенията си с тези групи, които се считат за движещата сила зад трансграничния наркотрафик.

Шон Парнъл, говорител на Пентагона, потвърди определението на президента за ФТО и убеждението, че тези групи са „пряка заплаха“ за националната сигурност.

„Тези картели са се занимавали с историческо насилие и терор в цялата наша полукълбо – и по целия свят – което дестабилизира икономиките и вътрешната сигурност на страните, но също така наводни Съединените щати със смъртоносни наркотици, жестоки престъпници и жестоки банди“, каза Парнъл.

Докладът на Клипенщайн обаче не е първият, който подробно описва потенциални военни действия, като през последните седмици САЩ преместиха личен състав в моретата около Мексико и Латинска Америка.

„На практическо ниво трябва да изясним какво означава „военни действия“. Може да се мисли за удари с дронове по инфраструктурата, но производството и трафикът на фентанил в Мексико са силно фрагментирани – малки мрежи, лаборатории в къщи в градове като Кулиакан. Ударите с дронове там биха били сложни и опасни“, заяви в четвъртък пред Newsweek Дейвид Мора, старши анализатор за Мексико в International Crisis Group. „Ако вместо това се разположат американски войски, за да заловят или ликвидират престъпния лидер, Тръмп може да го представи като победа. Звучи добре и ще запълни заглавията, но ще бъде празна победа. Историята показва, че тази стратегия не решава проблема с трафика на наркотици и организираната престъпност.

Когато държавният секретар Марко Рубио подписа за първи път определението за ФТО, политическите експерти изразиха опасения относно нежеланите последствия, които тази стъпка може да има, особено по отношение на имиграцията.

Докато Тръмп на практика затвори южната граница с Мексико, критик, пожелал анонимност, заяви, че обявяването на картелите за терористични организации може да доведе до по-силни искания за убежище – опасение, споделено и от Сесилия Фарфан-Мендес, ръководителка на Северноамериканската обсерватория към Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност.

„Това е в противоречие с целите на администрацията по отношение на границите и миграцията. Доказателствата показват, че насилието води до вътрешно разселване“, заяви Фарфан-Мендес пред Newsweek. „Военните действия на САЩ в Мексико и потенциалните реакции на престъпни групи в Мексико могат да доведат до разселване на общности.

И тримата експерти, с които Newsweek разговаря, изразиха опасения относно жизнеспособността и конституционността на подобни действия, тъй като картелите не са извършили координирана атака срещу САЩ, която може да бъде определена като военна акция, изискваща ответни мерки.

Фарфан-Мендес заяви, че според нея Белият дом е направил погрешна диагноза относно начина, по който действат престъпните банди, като обясни, че търговията с наркотици не е „трима мъже, скрити в Сиера Мадре, които могат да бъдат набелязани и елиминирани“, а че има участници, които работят в сътрудничество от двете страни на границата.

Данните на Комисията по налагане на наказания на САЩ за 2024 г. потвърждават това, като показват, че 83,5 % от осъдените за трафик на фентанил в САЩ са американски граждани, а не чужденци.

Експертите също така поставиха под въпрос как операциите биха могли да повлияят на отношенията между САЩ и южния им съсед, където президентът Клаудия Шейнбаум ясно заяви публично, че ще се стреми да спре потока от имигранти и наркотици през границата, като същевременно управлява отношенията си с Вашингтон по други въпроси, като търговията.

„Мексико винаги е имало по-малко влияние“, каза Мора. „Ако по време на правителството на Шейнбаум имаше някакви едностранни действия от страна на САЩ, това би било изключително политически чувствително. В Мексико всяко едностранно действие е равносилно на инвазия.

Представете си лозунга: да си президентът, под чието управление САЩ отново нахлуха в Мексико. Политически това би било почти краят за нея.“

За администрацията на Тръмп, която дойде на власт през януари с обещания за строга гранична сигурност и край на трафика на фентанил в САЩ, вероятността от по-решителни действия срещу картелите изглежда ясна, макар че методите и стратегията не са толкова ясни.

Парнел заяви пред Newsweek, че предприемането на действия срещу картелите по указание на президента изисква „усилията на цялото правителство и цялостна координация с регионалните партньори“, за да се елиминират възможностите на картелите да „заплашват територията, безопасността и сигурността“ на САЩ.

Корн заяви, че всяко използване на военна сила срещу картелите в крайна сметка ще донесе повече вреда, отколкото полза.