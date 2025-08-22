IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ФБР претърси дома на бившия съветник по националната сигурност на Тръмп Джон Болтън

След като напусна администрацията, той се превърна в неин яростен критик

22.08.2025 | 20:37 ч. Обновена: 22.08.2025 | 21:48 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Агенти на ФБР претърсват дома на бившия съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп, Джон Болтън, съобщават американски медии.

Снимки, публикувани от някои американски новинарски издания, показват полицейски превозни средства и персонал в района близо до дома на Болтън в предградието на Вашингтон, окръг Колумбия, Бетезда, Мериленд. На кадрите се вижда и как органите на реда изнасят кутии от дома на Болтън.

В изявление, изпратено до CBS, ФБР заяви, че извършва „разрешена дейност в района“.

Джон Болтън, който е служил в първата администрация на Тръмп, оттогава се превърна в яростен критик на президента.

New York Post, който първи съобщи новината, казва, че претърсването е част от дългогодишно разследване на класифицирани документи. Директорът на ФБР Каш Пател публикува в социалните мрежи, че „никой не е над закона“ по времето, когато агенцията потвърди за акцията, а публикацията му беше споделена и от главния прокурор Пам Бонди, която добави, че „безопасността на Америка не подлежи на обсъждане. Правосъдието ще бъде преследвано. Винаги“.

Болтън все още не е коментирал претърсването.

Болтън беше обвинен в неправилно боравене с класифицирана информация в книгата си от 2020 г. „Стаята, където се случи“ – разказ за времето му в първата администрация на Тръмп между 2018 и 2019 г.

Твърденията предизвикаха дело от Министерството на правосъдието, което заяви пред съдия през 2019 г., че това е „фрапантно нарушение“ на споразумение за неразкриване на класифицирани въпроси. Но делото в крайна сметка беше прекратено през юни 2021 г., по време на администрацията на президента Джо Байдън.

Болтън, който преди това беше посланик в ООН по време на администрацията на Буш, беше лишен от защитата си от администрацията на Тръмп през януари, заедно с няколко други бивши служители, които преди това са се сблъсквали с президента.

След като напусна правителството през 2019 г., Болтън се превърна в яростен критик на Тръмп и написа в книгата си, че „планина от факти показва, че Тръмп е негоден да бъде президент“.

Източник, запознат с разследването на ФБР, казва пред американския новинарски партньор на BBC CBS, че към момента Болтън не е обвинен в нищо. Според Associated Press, той не е бил задържан и не са повдигнати наказателни обвинения.

Няма нищо и в официалните записи от производствата, съобщава CBS. 

Джон Болтън Доналд Тръмп САЩ ФБР
