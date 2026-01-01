Какви са новите правила за движение по пътищата в Испания през 2026 г.?

Генералната дирекция по транспорта (DGT) подготви реформа на Общия правилник за движение по пътищата за 2026 г. От 1 януари аварийните триъгълници се заменят изцяло с свързана светлинна сигнализация V16, като това е единствената мярка, която влиза в сила на тази дата. Въпреки че DGT работи по други възможни промени – като задължителната застраховка за електрически скутери, аварийната лента, задължителната регистрация на превозни средства за лична мобилност – органът потвърди пред El País, че все още няма предвидена дата за прилагането им, тъй като проектът все още е в процес на разработване.

Аварийните триъгълници се заменят изцяло с свързаната светлинна сигнализация V16 от 1 януари. Това светлинно устройство трябва да се постави на покрива на неподвижното превозно средство и автоматично да изпраща местоположението му на платформата DGT 3.0, което позволява на другите шофьори и службите за спешна помощ да научат за инцидента в реално време. Само одобрените и свързани сигнални устройства са валидни и тяхното използване ще бъде задължително при всяка повреда или инцидент на пътя. Това е единствената мярка, която е напълно потвърдена и в сила от тази дата.

Регистрацията на превозни средства за лична мобилност (VMP) ще бъде задължителна, веднага щом бъде одобрен кралският указ, който я регулира, норма, предвидена за 2026 г., но все още не е финализирана. Въпреки че организацията вече е подготвила техническата система, която ще позволи идентифицирането и регистрирането на тези превозни средства, законният текст все още е в процес на спешно разглеждане и няма да може да се приложи, докато не получи окончателно одобрение.

Задължителна застраховка за електрически тротинетки

Задължителната застраховка за превозни средства за лична мобилност, включително електрически тротинетки, няма да започне да се изисква на 2 януари, защото официалният регистър, в който трябва да се регистрират, все още не е оперативен. Нормативният акт все още се разглежда по спешност и няма да бъде готов навреме, поради което задължението се отлага, докато регистърът бъде уреден и започне да функционира. Междувременно само ПМС, които тежат повече от 25 кг и развиват скорост над 14 км/ч, трябва да бъдат застраховани преди 26 януари, дори и без предварителна регистрация. След влизането в сила на общото задължение, придвижването без застраховка може да доведе до глоби между 200 и 1000 евро. Полицата ще покрива гражданската отговорност за телесни повреди и материални щети.

Регистрацията на VMP и задължителната застраховка са две различни изисквания. Въпреки че са свързани – защото за да се застрахова VMP, е необходимо той да бъде регистриран – това са независими процедури с различни функции в рамките на новите правила. Регистрацията служи за официалното идентифициране на всеки VMP и присвояване на номер в базата данни на DGT, докато задължителната застраховка е полицата за гражданска отговорност, която ще покрива щетите, които това превозно средство може да причини.

Предвидената за 2026 г. реформа ще въведе задължението превозните средства, заседнали в задръстване или движещи се много бавно по магистрали и автомагистрали, да се раздалечат встрани, за да се създаде аварийна лента, която да позволи бързото преминаване на линейки, пожарни и полиция, практика, която вече е широко разпространена в няколко страни от Европейския съюз (ЕС)