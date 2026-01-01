Кои звезди се сгодиха през 2025 г.?

2025 година разбираемо ще остане любома за много звездни двойки. Тя им донесе незабравими емоции и радост в любовния живот. Защото именно през тази година те се сгодиха. Кои са звездните годежи на 2025 г.? Ето подбраните от американския "Cosmopolitan".

Майли Сайръс и Макс Морандо

Певицата и барабанистът са заедно от края на 2021 г. През декември беше потвърдено, че двамата са се сгодили. Но Майли беше забелязана с бляскав пръстен още през ноември, така че не се знае кога точно се е случил годежът. Изпълнителката разкри, че двамата са се сгодили в Япония.

Камила Мендес и Руди Манкузо

31-годишната актриса разкри, че музикантът ѝ е предложил брак през октомври. Тогава тя постна снимки от годежа в Instagram. Камила и Руди са заедно от повече от 3 години. През септември 2022 г. те бяха забелязани заедно за първи път.

