Братът на майката, блъсната от АТВ: Искат да прехвърлят вината на превозното средство

Бургазлиев твърди, че спирачките му са отказали

23.08.2025 | 11:27 ч. Обновена: 23.08.2025 | 12:16 ч. 15
Снощи бяхме в болницата, Марти още не се е събудил. Диша сам, но само толкова. Докторите се надяват детето да се събуди, ние също. Това заяви пред NOVA Златка Соколова, баба на 4-годишния Марти и майка на Христина, пострадали тежко при инцидента с АТВ в Слънчев бряг.

Светослав, брат на Христина, коментира: „Имаме съмнения за нещата, които се случиха и които ще се случат тепърва. Защо още в Несебър Никола Бургазлиев не беше оставен в ареста? Съмнения имаме и към техническата експертиза на превозното средство.”

Ако се окаже, че АТВ-то е технически неизправно, Бургазлиев може да се окаже невинен, коментира още той: "След като е видял, че техническото средство не е изправно, защо не го е спрял, защо не го е върнал на стоянката? Искат да прехвърлят вината на превозното средство.”

Притеснява го и че атракционът още на следващия ден след трагедията е бил премахнат.

