Серхий Стерненко: Русия многократно се е опитвала да ме убие — сигурно правя нещо както трябва

Много мъже желаят смъртта на Серхий Стерненко. Четири пъти за седем години убийци са се опитвали да отнемат живота на украинския социален инфлуенсър и доставчик на дронове, чиито откровени възгледи за войната, културата и управлението са му спечелили милиони последователи в страната му - и врагове близо и далеч.

По време на един опит за покушение Стерненко е надвил и задържал нападател, който се е опитал да го застреля. Друг път той се е отбил и след това е намушкал смъртоносно нападател в Одеса.

Последният човек, който се е опитал да го убие, е била жена. На 1 май тази година, когато Стерненко е излязъл от наетия си апартамент в Киев, придружен от двама бодигардове, 45-годишната Людмила Чимерска, вероятно по заповед на руската ФСБ, е използвала 9-милиметров пистолет Макаров, за да изстреля поне три куршума по него.

Един куршум е преминал през бедрото на ютубъра, оставяйки зейнала изходна рана. Друг е преминал през ризата на бодигард. Докато Стерненко е извозван от местопроизшествието с брониран Range Rover, той е поставил турникет на бедрото си, за да спре кървенето, след което е проверил пулса си. Сърцето му биело с 126 удара в минута: малко по-бързо от идеалния диапазон, но не лошо за огнестрелно ранен.

„„Не днес“, както казваме на бога на смъртта“, усмихва се той, навеждайки се през бюрото си, за да покаже нашивка, бродирана с скелетната ръка на смъртта, отрязана от стрела.

Националист, активист, уличен боец, социален инфлуенсър, адвокат, YouTuber и един от основните недържавни доставчици на самоубийствени дронове с изглед от първо лице (FPV) за украинската армия, Стерненко се превърна в най-известния военен блогър в Украйна, влиятелен глас с над два милиона абонати в сайта за споделяне на видеоклипове и още 852 000 последователи в Telegram.

„След като започна пълномащабното нахлуване тук, знаех, че руснаците ще се опитат да убият известни украинци“, казва той. „Знаех, че рано или късно ще дойдат за мен. Ако бях на тяхно място, щях да направя същото.“

Ненавиждан от руснаците, 30-годишният мъж от Одеска област редовно има проблеми и с украинския естаблишмънт заради многократните си осъждания на корупцията, която поразява толкова много институции в страната. Други критици го обвиняват, че избягва военната служба – обвинение, което той отрича.

И все пак, сред по-младото поколение войници и цивилни в Украйна, подходът на Стерненко към истината е широко популярен.

„Казвам това, което мисля, и хората харесват това, което казвам.“

Неговите възгледи относно искането на президента Путин Украйна да отстъпи територията, която защитава в източния Донбас, като предварително условие за евентуален мир, обикновено са директни.

„Ако президентът Зеленски отстъпи която и да е незавладяна земя, той ще бъде труп – политически, а после и наистина“, заявява Стерненко. „Това ще бъде бомба под нашия суверенитет. Хората никога няма да го приемат.“

Наистина, докато обсъждаше руската непримиримост и усилията на президента Тръмп да прекрати войната, мислите на Стерненко за възможността за мир изглеждаха лишени от какъвто и да е компромис за украинска земя.

„Накрая ще има само един победител, Русия или Украйна“, казва той. „Ако Руската империя продължи да съществува в сегашния си вид, тогава тя винаги ще иска да се разширява. Компромисът е невъзможен. Борбата ще бъде вечна до момента, в който Русия напусне украинската земя.“

Руските разузнавателни служби имат много причини да искат смъртта на Стерненко. Основно обаче, именно дроновете FPV, които той доставя на украинската армия, убиващи повече руски войници от всяко друго оръжие, са това, което му е осигурило място в списъка за разстрел на ФСБ.

От 2022 г. насам кампаниите на блогъра са събрали близо 5 милиарда гривни (90 милиона британски лири): достатъчно, за да достави 216 532 дрона на Украйна. Само тази година неговата платформа за набиране на средства, Фондация „Общност на Стерненко“, е получила над 1,5 милиарда гривни.

Присъстващ на много от ключовите събития в Украйна от началото на Революцията на достойнството през 2014 г., пътят на Стерненко към известност, прокаран от политическо насилие и дълбоки противоречия, отчасти отразява пътя на Украйна.

Политически активисти, граждански организации и студенти за първи път започнаха да протестират срещу прокремълския президент Янукович на площада Майдан в Киев през 2013 г., разгневени от отхвърлянето на предложението за споразумение за асоцииране с Европа от страна на лидера им и злоупотребите с власт от страна на неговото правителство. Протестите се разпространиха в цялата страна и се засилиха, тъй като полицейското насилие срещу демонстрантите се увеличи.

През февруари 2014 г. 108 протестиращи и 13 полицаи бяха убити в серия от сблъсъци около барикадите на площад Майдан. Повечето от смъртните случаи са настъпили между 18 и 20 февруари, когато полицейски снайперисти откриха огън по хиляди протестиращи, настъпващи към парламента.

На 21 февруари Янукович бяга. Руските войски окупират Крим през следващия месец. До април проруските сепаратисти започват да завземат райони от Донбас. Под една или друга форма войната в Украйна продължава оттогава.

Стерненко, тогава на 18 години, е присъствал на най-лошото от насилието на Майдана. Снимка го показва с маска, каска и уверен на фона на дим и мъже със щитове по тъмните барикади в разгара на уличните боеве. Това е определящ момент.

„Видях убити и ранени хора около мен“, спомня си той. „Въпреки че по онова време не се страхувах, в дните след това осъзнах, че може би аз лежа в ковчег. Такива моменти променят осъзнаването ти за живота. Осъзнавам определено ограничено време тук, в което трябва да направя нещо полезно за моя народ и моята страна.“

И все пак, скоро след това, Стерненко се забърка в още по-политическо насилие, този път в Одеса, и последваха горчиви последици.

Споразумението за прекратяване на огъня на Тръмп е мъртво, а Украйна трябва да се радва

Украйна е загубила 1,7 млн. военнослужещи във войната, няколко поколения са си отишли

Срещата на върха на Путин за Украйна беше голяма измама Свързани статии

Пристанищният град, известен с корупцията си и организираните престъпни групи, свързани с Москва, се превърна в център на ожесточена борба между поддръжниците на Майдан и проруските елементи. Сблъсъците по улиците прераснаха в кървопролитие и на 2 май 2014 г. съперничещи си протестиращи се сбиха с коктейли с Молотов и започнаха да стрелят един срещу друг. Привържениците на Русия бяха изтласкани обратно в Дома на профсъюзите в Одеса. И двете страни хвърлиха коктейли с Молотов и сградата се запали. Четиридесет и двама души загинаха в пожара, повечето от които проруски настроени.

Стерненко, който два месеца по-рано беше назначен за ръководител на одеския клон на „Десен сектор“, коалиция от десни и крайнодесни украински националистически групи, беше на улицата през по-голямата част от насилието през деня.

„Веднага щом видях как бият прорускиня на земята, заповядах да спре“, каза той. „И „Дадох заповеди хората в сградата да бъдат спасени.“

Пожарът в Одеса обаче беше мрачен момент. След пожара про-Майдана протестиращите бяха обвинени от руснаци и про-руснаци в причиняване на умишлено клане, а членовете на „Десен сектор“ редовно бяха описвани като нацисти.

Стерненко остана начело на протестите в Одеса през следващите години, представителен за антипатията, която изпитваше нововъзникващото по-младо поколение украинци към своите възрастни хора, работещи в местните власти, много от които имат проруски настроения.

„Основната цел по това време беше да се освободи Одеса от корупционни схеми и проруско влияние“, твърди той.

Въпреки че е напуснал „Десен сектор“ и не е свързан с никоя партия:

„Не ги харесвам всички еднакво“ – Стерненко дава внимателно калибриран отговор, попитан дали все още е националист. „Мисля ли, че украинците трябва да са по-наясно със своята култура и история? Мисля. Бих искал моята нация да разбере себе си и да стане по-наясно, за да могат хората да просперират на собствената си земя, свободна от руско подчинение. В този смисъл аз съм националист.“

С нарастващия списък от врагове, следващият скандал около Стерненко се случи през май 2018 г., когато той беше нападнат една нощ от двама мъже пред апартамента си в Одеса, докато се връщаше у дома с шепа хранителни стоки. В борбата Стерненко смъртоносно намушка един от нападателите си; другият нападател избяга. Убийството преследваше Стерненко през следващите пет години, тъй като прокурорите в Одеса се опитаха да оспорят твърдението му за самозащита с обвинение в прекомерна сила и предумишлено убийство. Стерненко възрази, че е жертва на нападението и заяви че е преследван по политически причини от корумпирана проруска съдебна система. Одеският съд окончателно прекрати делото срещу него през декември 2023 г.

„Дори ми върнаха ножа“, отбелязва той.

Въпреки че преживяването на моменти беше мъчително, фенбазата на Стерненко нарасна рязко и сега, след като делото е приключено, той може би има шанс за отмъщение. След като научи, че Александър Исайкул, оцелелият нападател, който избяга онази нощ, е в Русия и може да е бил мобилизиран от армията, Стерненко се чуди дали един от неговите FPV дронове би могъл да го свали.

„Бих искал да го видя на един от екранните снимки на дрона си“, усмихва се той.

Поглеждайки се назад, Стерненко вижда, че най-скорошният опит да бъде убит е част от верига от опити за покушение от ФСБ в Украйна от началото на пълномащабното нахлуване.

Ирина Фарион, украинска лингвистка и ултранационалистка, беше убита в Лвов през юли миналата година, простреляна в главата пред дома си. След това, през март тази година, Демян Ханул, приятел на Стерненко и негов колега активист, беше застрелян в Одеса. Стерненко вече беше предупреден от украинското разузнаване, че руснаците планират покушение върху него. Той почти очакваше това, когато Чимерска го застреля.

„След като Демян беше убит, знаех, че ще бъдат близо и ще дойдат за мен следващия път“, разсъждава той. „Руснаците искаха този ден да бъде ден на отмъщение.“

След ареста си, разказите на Чимерска пред разследващите са различни. Вече на диализа заради бъбречно заболяване, неуспешният убиец първоначално каза, че е била убедена да предприеме опита за убийство от мъж, в когото се е влюбила. Тя каза, че той я е подготвял чрез Viber, приложението за съобщения, и ѝ е казал, че Стерненко е руски агент, който заслужава да умре. Изглежда, че сега тя е признала участието на ФСБ в нейните заповеди и е споменала, че руската разузнавателна служба ѝ е обещала нов бъбрек, ако извърши убийството.

Video of today’s assassination attempt on Serhii Sternenko @sternenko, one of Ukraine’s major crowdfunding-organizers for military FPV drones. A women hired by the Russian military intelligence shot him but failed to hit any vital organs. She was then tackled by an SBU agent. pic.twitter.com/EOOnfb7KOj — Visegrád 24 (@visegrad24) May 1, 2025

Докато Стерненко се възстановяваше от стрелбата в болнично легло, където получи обаждане за подкрепа от Зеленски, неговите последователи бързо отвърнаха на удара. В рамките на 24 часа публичността около атаката доведе до това фондът за дронове на Стерненко да получи 500 000 долара за закупуване на дронове камикадзе за убиване на руски войници.

„Отмъщение за отмъщение“, каза Стерненко.

Малко вероятно е това да е последният път, когато убиец се опитва да го убие. В известен смисъл Стерненко намира осъзнаването за освежаващо.

„Ако врагът на моята страна се опитва да ме убие“, размишлява той, „тогава знам, че правя нещо правилно.“