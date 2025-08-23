Собственичка на пицария в Италия проследи клиенти, които не си платили, за да им връчи сметката

Собственичка на италианска пицария беше похвалена за смелостта си, след като успя да открие двама туристи, които са се са си хапнали за вечеря в ресторанта й, но без да си платят.

Двете французойси се насладили на пица и няколко чаши Aperol spritz в пицария Ai Due Re в Чивитанова Марке, град на адриатическото крайбрежие, натрупвайки сметка от 44 евро. Но си тръгнали, без да платят.

Микела Малатини, собственичката на пицарията, каза пред местните медии, че жените са пристигнали без резервация и са поръчали две пици и четири шприца.

„Когато дойде време за плащане, те станаха и бавно излязоха през вратата“, каза тя.

Може би наистина щяха да се разминат без да платят, ако не бяха камерите за наблюдение и силата на социалните медии.

Малатини сподели снимка от видеонаблюдение на дамите във Facebook и чрез коментаторите на публикацията скоро успя да ги проследи до мястото им за настаняване във ваканционен апартамент в града.

Това не беше първият път, когато пицарията на Малатини се сблъскваше с „клиенти, които се опитват да се измъкнат“, но този път тя не беше готова да им позволи да се измъкнат.

Рано на следващата сутрин тя отишла в апартамента и почукала на вратата, събуждайки жените, преди да им представи сметката.

„Двете жени бяха много услужливи и веднага предадоха парите без най-малък протест“, каза Малатини пред Кроначе Мачератези. „Не става въпрос за парите. Но не обичаме да ни подвеждат. За съжаление, подобни епизоди се случват все по-често. Можем да ги проследим чрез камерите за наблюдение, така че не е лесно да се измъкнат. И след дългогодишен опит можете да усетите кой възнамерява да си тръгне, без да плати."

Тя също така подчерта колко усилено са работили служителите ѝ и че да видиш клиенти, които се опитват да се измъкнат, без да платят за храната си, „е шамар в лицето за нашата работа“.

Малатини беше похвалена за своята „блестяща“ и „смела“ постъпка от коментатори в Instagram.

„Справи се добре!“, написа един от тях.

„Хапнете и бягайте“ е нарастващ проблем и в други европейски страни. През юли шефовете на ресторанти в Обединеното кралство говориха за финансовото и психическото му въздействие.

В Италия бягащите обикновено са туристи. През юли няколко млади посетители на ресторант във Вербания, Пиемонт, си тръгнаха, без да платят сметката, само за да се върнат срамно, защото единият беше оставил мобилния си телефон на масата. По това време собственикът на ресторанта се беше обадил в полицията, която беше там, за да ги посрещне.