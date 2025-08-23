3 зодии, за които новолунието на 23 август ще донесе пари

Новолунието на 23 август ще е много специално и ще донесе голям късмет на някои от зодиите. Новолунието в Дева ще бъде и последното за лятото, затова е добре да използваме силата му максимално и да му се насладим.

Ето за кои 3 зодии новолунието ще донесе пари и благополучие:

Скорпион

Новолунието ще ви се отрази невероятно, Скорпиони. Късметът ще е с вас и ще ви помогне да осъществите много от начертаните цели. Следвайте сърцето и желанията си, а съдбата ще ви подкрепя по пътя.

Вселената ще ви помогне да реализирате успешно всичко, с което се захванете. Това, което се иска от вас е да вярвате в себе си и да сте целеустремени.

Това, което ще ви помогне да сбъднете желанията си е да си намислите мантра, в която да се съдържат целите ви и да си ги повторите няколко пъти по време на новолунието. Не е изключена възможността да пътувате и да намерите нова любов.

Източник: Валят пари за 3 зодии на новолунието на 23 август