IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

3 зодии, за които новолунието на 23 август ще донесе пари

Вижте дали вашата е сред тях

23.08.2025 | 11:52 ч. Обновена: 23.08.2025 | 12:15 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Новолунието на 23 август ще е много специално и ще донесе голям късмет на някои от зодиите. Новолунието в Дева ще бъде и последното за лятото, затова е добре да използваме силата му максимално и да му се насладим.

Ето за кои 3 зодии новолунието ще донесе пари и благополучие:

Скорпион

Новолунието ще ви се отрази невероятно, Скорпиони. Късметът ще е с вас и ще ви помогне да осъществите много от начертаните цели. Следвайте сърцето и желанията си, а съдбата ще ви подкрепя по пътя. 

Вселената ще ви помогне да реализирате успешно всичко, с което се захванете. Това, което се иска от вас е да вярвате в себе си и да сте целеустремени. 

Това, което ще ви помогне да сбъднете желанията си е да си намислите мантра, в която да се съдържат целите ви и да си ги повторите няколко пъти по време на новолунието. Не е изключена възможността да пътувате и да намерите нова любов.

Източник: Валят пари за 3 зодии на новолунието на 23 август

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зодии зодии и богатство новолуние
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem