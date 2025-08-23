Муцунски отново се жалва: България нарушава европейските принципи

Благодарение на споразумението за стратегическо партньорство с Обединеното кралство ще бъдат реализирани ключови инвестиции в Коридор 10. Партньорството на Северна Македония с Унгария вече носи конкретни резултати.

Това заяви македонският външен министър Тимчо Муцунски в интервю за NewsMax Balkans.

Министърът припомни, че наскоро е подписал Съвместната декларация за стратегическо партньорство с Обединеното кралство, както и двустранно споразумение между двете правителства, което според него има историческо значение поради обхвата и съдържанието си.

„Благодарение на това споразумение ще бъдат реализирани ключови инвестиции в няколко важни сектора – включително Коридор 10, здравната система и дигиталната инфраструктура“, каза той.

Като специален пример за приятелство Муцунски посочи партньорството с Унгария, което, както каза, вече носи конкретни резултати – инфраструктурни проекти в няколко общини, значителна финансова помощ за държавата и пряка подкрепа за македонските компании.

По отношение на конституционните промени, македонският министър каза, че Северна Македония ще поиска гаранции, че ако включи българите в конституцията си, то това ще бъде последната отстъпка по пътя към ЕС.

„Не можем да правим конституционни изменения, докато не сме сигурни, че това е последната отстъпка от този род по отношение на нашата страна. Очакваме и подходяща обратна връзка от европейските институции, за да покажем, че когато държава членка като България в този случай иска да наруши европейските принципи, че ще застанат рамо до рамо с европейските принципи, за които много често се говори, но за съжаление, видяхме в последния период как те се отклоняват от това, което се говори“, подчерта Муцунски, цитиран от държавната телевизия.

„Търсим ясен път за бъдещето на нашата европейска интеграция. Казваме, че сме готови да изпълним нашата част от задачата. Вече завършваме трудните процеси, реформите, показваме очевидната стратегическа посока, но е време Европейският съюз и неговите институции и неговите държави членки да покажат същата решителност и същия фокус върху европейския път на страната, както сме го показвали в миналото и сега“, каза още македонският топ дипломат.