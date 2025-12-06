„Байерн” надигра „Щутгарт” с хеттрик на Кейн

Байерн Мюнхен постигна категорична победа като гост на Щутгарт с 5:0 в мач от 13 кръг на германската Бундеслига , след като „червените“ взривиха мача с пет гола и пълно надмощие, пише gol.bg.

Още в 11-ата минута Конрад Лаймер откри резултата след перфектно подаване от Майкъл Олисе. Австриецът овладя технично топката в наказателното поле, измъкна се от своя пазач и прати топката ниско в центъра на вратата за 0:1.

Само шест минути по-късно Никалъс Нартей можеше да върне равенството, но мощният му изстрел премина на сантиметри от гредата. В 40-ата минута Нартей дори вкара с глава след статично положение, но след дълга намеса на ВАР голът бе отменен.

След почивката Байерн напълно пое контрола.

В 66-ата минута Хари Кейн отбеляза истински шедьовър – далечен удар в долния ляв ъгъл, оставил вратаря без шанс.

В 78-ата минута Йосип Станишич покачи на 0:3 след добра комбинация и лоша намеса на Нюбел. Малко след това, в 81-ата минута, Лоренц Асиньон спря с ръка влизащ удар, получи директен червен картон и подари дузпа на Байерн. Хари Кейн не сгреши и направи резултата 0:4.

В 88-ата минута английската звезда оформи своя хеттрик, възползвайки се от ново отлично подаване на Олисе, с което сложи точка на баварското шоу.