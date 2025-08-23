Да мразиш Макрон във Франция е спорт: Как нарцисизмът му дразни всички около него?

В групов разговор в неделя президентът на САЩ Донал Тръмп похвали украинският лидер Володимир Зеленски и седем европейски лидери с постижението му да „убеди“ Владимир Путин да се срещне с него в Аляска. „Беше много трудно за него“, каза Тръмп. Лидерите се редуваха да хвалят американския президент. „Само ти би могъл да организираш такава среща“, каза Марк Рюте, генералният секретар на НАТО. След това най-младият от западноевропейците прекъсна ласкателството.

„Най-добрата покана, която Путин е получил през последните години, дойде от Северна Корея“, каза 47-годишният Еманюел Макрон на Тръмп. „Приветствието на Путин на американска земя не беше просто голяма чест за него. Това също така сложи край на неговата изолация.“

Според френските медии, директният разговор на Макрон от варосаната видеозала във Форт дьо Брегансон, президентската резиденция на Средиземно море, произтича от убеждението му, че има контрол над психиката на Тръмп и е изградил връзка с него.

„Говоря откровено с него. Понякога нещата между нас се нажежават, но за разлика от други, никога не му се подигравам“, обясни Макрон след посещението на европейците и Зеленски в Белия дом в понеделник, където той седеше отдясно на президента.

В залеза на това, което ще бъде десетгодишно президентство, най-постоянно непопулярният френски лидер от десетилетия не е загубил нищо от възвишеното си самочувствие и склонността си да дава уроци.

Магистърският стил, който заслепи избирателите през 2017 г., продължи да съществува, въпреки кризи, улични бунтове и катастрофален политически гаф: решението му през юни миналата година да свика предсрочни избори, които го лишиха от парламентарното му мнозинство и произтичащата от него изпълнителна власт.

С изтичането на времето преди неговото напускане през април 2027 г., работата се отрази негативно на политическата дебютантка, която преобърна политическия пейзаж през 2017 г. с либералните си, про-бизнес идеи. Три години след началото на втория му мандат лицето му е набръчкано, а видните му бакенбарди са посивели. Той е натрупал мускули с вдигане на тежести и бокс.

Макрон е сведен до председателска роля, дистанцирана от правителството, ръководено от 74-годишния Франсоа Байру, ментор, който принуди Макрон да го назначи за министър-председател през януари. Това разчисти пътя за президента да заеме сцената, отговаряща за външната и европейската политика и отбраната, суверенните владения, които Шарл дьо Гол, основателят на Петата република, запази за президента.

В чужбина Макрон е по-възрастен държавник - макар и дразнещ за много от колегите си. Неговата кампания за европейска „стратегическа автономия“, която години наред не беше чута, се оказа визионерска с войната в Украйна и обръщането на Тръмп срещу съюзниците му.

След като прецени погрешно Путин в навечерието на инвазията на руския лидер, Макрон се превърна в главен ястреб на Европа. Тази седмица той нарече руския лидер ненаситен „човечец“, решен да погълне континента. И все пак, верен на противната форма, той каза, че с готовност би „стиснал ръката на Путин“ сега, ако това е в услуга на мира.

У дома президентът е нехаресван - и мразен от мнозина - заради всезнаещия си вид. Възприеман като откъснат от света и „президент на богатите“, той има рейтинг на одобрение, който се движи в рамките на долните до средните 20 процентни пункта. Той обаче се радва на лоялна подкрепа от ядро ​​от около 15%, съставено предимно от по-възрастни, образовани почитатели.

„Да мразиш Макрон е национален спорт във Франция“, пише Еманюел Карер, популярен писател и почитател на Макрон, който го придружава на срещата на върха на Г-7 в Канада през юни.

За обществеността и дори за близките му хора Макрон остава загадка. Той е самотна фигура, която спи малко, работи и чете неуморно, заобиколен от най-тайните съветници, които Елисейският дворец е виждал. Той се консултира широко, очарова събеседниците си и си пише съобщения по всяко време – и не разкрива почти нищо.

Изолацията на Макрон, сгушен до късно вечер с момчешките си помощници, тревожи околните.

„Той не слуша никого“, е казала на посетителите си съпругата му Бриджит, според Le Monde. „Свръхзатворен... суперпараноичен... Така някои от най-близките му помощници описват президента“, пише вестникът.

Разшифроването на загадъчния държавен глава се е превърнало в индустрия. Жан-Мишел Бланкер, министър на образованието на Макрон в продължение на пет години, го описа в книга миналото лято като брилянтен, но обичащ „хитри трикове“ и предизвикващ смущения.

„Той обича да създава впечатлението, че е господар на всичко“, дори когато е направил грешка, каза Бланкер.

Враждебните „макронолози“ прибягват до психоанализа.

„Човек може да говори, следвайки Фройд, за първичен, легитимен нарцисизъм“, пише Мишел Физ, ляв социолог.

Някои приписват потайния характер на Макрон на годините на тайната му връзка с учителката, 24 години по-възрастна от него, която става негова съпруга през 2007 г. Това са „15 години, в които е бил предимно неразбран“, казва Макрон на Ан Фулда, своя биограф.

Макрон споделя пред Фулда: „Емануел има нужда от всички и от никого. Никога не влизаш в неговото пространство“.

Le Monde заключава, че има двама Макрон: блестящият лидер, който е намалил безработицата, е възстановил катедралата Нотр Дам и е оформил Европа, и „Макрон импулсивният, горд, нарцисист, готов да се освободи от конвенциите и институциите“.

След като отчужди изгряващите звезди в партията си „Ренесанс“ с шокиращото си предизборно обещание през юни миналата година, Макрон е отписван от някои като преминаваща комета, която ще остави разпокъсан политически пейзаж, за да може националистическата десница на Марин льо Пен да поеме властта. Бруно Рителло, консервативният министър на вътрешните работи, заяви миналия месец, че макронисткото центристко движение „ще приключи с Еманюел Макрон, защото то се основава на един-единствен човек“.

Докато завършваше морската си почивка с джет и хидрофойл в Брегансон тази седмица, Макрон предупреди колегите си да спрат да мислят за президентските си шансове през 2027 г.

„Ще направя много неща между сега и 2027 г.“, каза той.

Той обеща, че няма да свика нови парламентарни избори, дори ако правителството на Байру падне, както е напълно възможно, в борбата за нов бюджет тази есен, каза той.

Президентът не би бил ангажиран с въпроса за кандидатиране за трети мандат в Елисейския дворец през 2032 г., което конституцията ще позволи, когато ще бъде само на 54 години.

Еманюел Бон, неговият лоялен дипломатически съветник, обаче наскоро си спомни, че Тръмп се е пошегувал с Макрон:

„Ще видиш, ти и аз ще имаме трети мандат.“