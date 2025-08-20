Прилежни ученици: Зеленски, Макрон, Мелони и Мерц наобиколиха бюрото на Тръмп

Нова снимка показва как европейски лидери са седнали около бюрото Resolute на Доналд Тръмп и внимателно слушат всяка дума, казана от американския президент. Разпространената снимка беше разкритикувана, че е висша форма на демонстрация на влас от страна на републиканеца.

На снимката, която стана вирусна в социалните мрежи, критиците заявиха, че лидерите на ЕС са били накарани да изглеждат като ученици, докато седят и слушат внимателно “учителя си” Доналд Тръмп.

На снимката се виждат британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, финландският президент Александър Стуб, украинският президент Володимир Зеленски и шефът на НАТО Марк Рюте. В дъното на кабинета е администрацията на Тръмп, начело с вицепрезидента Джей Ди Ванс.

“Гледаме как се пише история пред очите ни. Вижте всички световни лидери в Овалния кабинет, които са вперени в Тръмп”, написа потребител в социалната мрежа Х.

European leaders hang on Trump's every word 'like schoolchildren' in remarkable White House picture showing Zelensky, Macron, Meloni and Merz sitting around his Resolute Desk https://t.co/W9zD1BFEwi — Daily Mail (@DailyMail) August 20, 2025

Трети, шегувайки се с Тръмп и авторитета на САЩ, каза: “Той им се обади през уикенда и каза: “Бъдете тук в понеделник. Всички се появиха. Америка се завърна.“

Междувременно други видяха различна перспектива. “Езикът на тялото им подсказва, че не са там, за да се почерпят от неговата мъдрост, а по-скоро казва “това е най-доброто, което САЩ могат да предложат“?“

Междувременно, X акаунтът на Белия дом публикува снимката и заяви, че Тръмп е “президентът на мира“.

Събирането между евролидерите и Тръмп се проведе след историческата среща на върха между американският президент и руския му колега Путин в Анкоридж, Аляска, в петък. Тя беше за обсъждане на пътя за прекратяване на войната в Украйна, която бушува от февруари 2022 г.

След срещата Тръмп обяви, че се планира тристранна среща с участието на самия него, Зеленски и руския президент Владимир Путин, въпреки че реакцията на Москва остана предпазлива.

Зеленски изрази оптимизъм и благодарност, докато европейските лидери повториха, че не може да се постигне сериозен мир без Русия да спре военните действия.

Вчера главният съюзник на Путин Дмитрий Медведев се подигра на лидерите на ЕС и заяви, че се подмазват на Тръмп.

“Антируската “Коалиция на желаещите” не успя да надиграе Тръмп на негова територия. Европа му благодари и се подмазва“, написа Медведев в Х.