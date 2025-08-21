Френска дипломация? Макрон нарече Путин „човече“

Френският президент Еманюел Макрон сравни руския президент Владимир Путин с чудовище, подобно на Шрек, готово да хвърли съседите си и Европа в конфликт, за да постигне целите си, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Изявленията идват след дни на интензивни преговори между воюващите страни, Съединените щати и най-силните държави в Европа.

Коментарите на Макрон подчертаха, че дългосрочната заплаха за европейската сигурност, породена от Русия на Путин, ще остане дори след края на войната в Украйна. Макрон описа Путин като „хищник, който трябва да продължава да се храни, за да осигури собственото си оцеляване“.

„Той постоянно е бил сила за дестабилизация. Стремеше се да преначертае границите , за да увеличи властта си“, каза Макрон.

Наред с Обединеното кралство, друг верен съюзник на Украйна , Франция е една от най-мощните военни сили в НАТО. Следователно изявленията на Макрон носят известна тежест.

Френският лидер също така подчерта, че Путин рядко е спазвал минали дипломатически ангажименти, които е поел, както публично, така и лично. Той намекна за по-дълбок проблем в руската политическа система, отбелязвайки, че дори след войната ще са необходими години, преди Русия да се върне към „мир и демократична система“.

Говорейки за перспективата за гаранции за сигурност от Съединените щати и НАТО като условие за мирно уреждане между двете воюващи страни, Макрон каза: „Има цялата работа, която трябва да се свърши предварително по отношение на гаранциите за сигурност. Следващите 15 дни са абсолютно критични за нас, за да финализираме работата с американците и да придадем на тези гаранции за сигурност съдържание.“

Съединените щати и по-голямата част от Европа биха предпочели да избегнат физическо вплитане в конфликта. Досега държавите-членки на НАТО са предоставили десетки милиарди долари помощ за сигурност на Украйна. Те също така са обучавали украинските войски как да водят съвременна война.

Разполагането на бойни действия на място като част от гаранция за сигурност обаче е съвсем различен въпрос – и нещо, по което много страни от НАТО изразиха дълбока сдържаност.

Междувременно Европейският съюз подготвя нов пакет от санкции срещу Русия. Според заместник-председателя на Европейската комисия Кая Калас, следващият пакет ще бъде насочен срещу военната икономика на Русия и ще влезе в сила следващия месец.

Срещите на високо ниво относно бъдещето на Украйна продължават. Военните лидери на НАТО ще се срещнат в сряда, за да обсъдят войната и как да се процедира по-нататък.

След повече от три години конфликт в Украйна, ситуацията остава обезсърчително стабилна. Въпреки че и Украйна, и Русия постигнаха успехи и си нанесоха значителни удари, съществува трайна безизходица. Украйна в момента не разполага с необходимия нападателен капацитет, за да отблъсне руските сили и да освободи приблизително 20% от окупираната си територия. Русия обаче също не разполага с нападателния си тласък, за да постигне целите си бързо. Вместо това войната се превърна в изтощителна работа, с цената на стотици хиляди убити и ранени войници годишно от всяка страна.