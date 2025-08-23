IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Глобиха първия човек в Русия след забраната на сатанизма в страната

Той носел снимка на символа на Сатаната

23.08.2025 | 14:47 ч. Обновена: 23.08.2025 | 15:25 ч. 17
Снимка: Pixabay/ Blackline

Градският съд в Курган глоби местен жител с хиляда рубли за публикуване на изображение на Сатана в интернет, съобщи пресслужбата на съда пред РИА Новости.

Глобата е наложена по член 20.3 от Кодекса за административните нарушения. През юли Върховният съд обяви Международното движение за сатанизъм за „екстремистко“ и го забрани в Русия.

Съдът съобщи, че жителят на Курган е глобен заради „снимка на символа на Сатана“, която е публикувал на страницата си във ВКонтакте. Пресслужбата не предостави други подробности.

Mediazona откри само едно препращане в досието на съда към решение, взето след решението на Върховния съд: глоба за Владислав Пилков на 15 август. Самото решение все още не е публикувано.

Това е първото подобно решение в Курганска област и едно от първите в Русия, съобщава РИА Новости. Mediazona отбелязва, че подобни решения все още не са регистрирани в други региони.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

сатанизъм Русия глоба Сатана
