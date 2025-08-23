Глобиха първия човек в Русия след забраната на сатанизма в страната

Градският съд в Курган глоби местен жител с хиляда рубли за публикуване на изображение на Сатана в интернет, съобщи пресслужбата на съда пред РИА Новости.

Глобата е наложена по член 20.3 от Кодекса за административните нарушения. През юли Върховният съд обяви Международното движение за сатанизъм за „екстремистко“ и го забрани в Русия.

Съдът съобщи, че жителят на Курган е глобен заради „снимка на символа на Сатана“, която е публикувал на страницата си във ВКонтакте. Пресслужбата не предостави други подробности.

Mediazona откри само едно препращане в досието на съда към решение, взето след решението на Върховния съд: глоба за Владислав Пилков на 15 август. Самото решение все още не е публикувано.

Това е първото подобно решение в Курганска област и едно от първите в Русия, съобщава РИА Новости. Mediazona отбелязва, че подобни решения все още не са регистрирани в други региони.