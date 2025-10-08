Кристиано Роналдо е първият футболист милиардер

Кристиано Роналдо беше обявен за първия футболен милиардер, след като беше изчислено неговото зашеметяващо нетно състояние.

Смята се, че 40-годишният футболист струва 1,04 милиарда паунда, след като финансовите експерти Bloomberg направиха задълбочен анализ на неговите приходи от кариерата, инвестиции и рекламни договори, като всички те бяха коригирани спрямо преобладаващите данъчни ставки и пазарното представяне.

Те съобщават, че астрономическите пари на Роналдо в Саудитска Арабия са го "катапултирали на върха на класацията за най-високоплатени спортисти“.

Той е първият футболист в новия индекс на милиардерите на Bloomberg и те отбелязват, че богатството му сега значително засенчва дългогодишния му съперник Лионел Меси, след като аржентинецът реши да се премести в САЩ и да играе за Интер Маями.

Роналдо има доживотен договор с Nike, който се оценява на обща стойност 745 милиона паунда - най-голямото му споразумение, с която и да е компания. Има партньорства с Tag Heur, Armani, PokerStars, Samsung, Unilever, Louis Vuitton и много, много други. В момента той строи изключителен, разкошен комплекс у дома на стойност 28 милиона паунда, от който пищните рендери са споделени и често се вижда украсен с най-скъпите бижута и часовници в света, включително Franck Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon - на стойност 1,13 милиона паунда.

Роналдо печели забележителните 300 паунда на минута в Саудитска Арабия, но във вторник вечерта призна, че би искал да може да си тръгне и да играе само за Португалия.

Неговите каузи в Ал-Насър харчат 167,9 милиона паунда годишно за договора на Роналдо, така че може да не са особено доволни да чуят, че той предпочита да не е там. Роналдо също така притежава дял в самия клуб, което увеличава още повече астрономическото му нетно състояние.

Но международният дълг означава повече за Роналдо от доходоносните му клубни подвизи, както той с радост потвърди във вторник вечерта, докато получаваше наградата Globo Prestigio за изключителен принос към футбола в родината си.

На сцената на FPF Arena Portugal в Оейраш той каза: "В националния отбор съм от 22 години, мисля, че това говори само за себе си: страстта, която изпитвам към носенето на фланелката, към спечелването на трофеи, към играта за националния отбор.

"Често казвам, ако можех, щях да играя футбол само за националния отбор, не бих играл за друг клуб, защото това е кулминацията и върхът на един футболист", споделя Крисиано.

Роналдо е в забележителна физическа форма и все още се представя на високо ниво на 40-годишна възраст.

Но пенсионирането не идва скоро, като петкратният носител на "Златната топка“ добави: "Имам няколко трофея у дома, но трябва да кажа, че този е специален и красив. Трябва да призная, че този следобед бях на масата и мислех какво ще кажа в тази реч. Мислех си: "Какво е награда за престиж? Чудя се дали е награда в края на кариерата“. Малко се изнервих и си помислих: "Не може да бъде“, пошегува се той.

"Не виждам този трофей като край на кариера, а по-скоро като продължение на всичко, което съм правил, на цялата ми кариера", откровен е Роналдо.

"В националния отбор съм от 22 години, мисля, че това говори само за себе си: страстта, която изпитвам към носенето на фланелката, към спечелването на трофеи, към играта за националния отбор.

"Знам, че вероятно сте уморени да ме виждате тук, на тези церемонии! Но мисля, че все още имам много да допринеса за националния отбор и за футбола. Искам да продължа да играя още няколко години, не много, трябва да бъда честен.“

Кога ще дойде този последен мач, предстои да видим, но "още няколко години“ все още изглежда амбициозна цел, въпреки известната му отдаденост на кондиционните тренировки.

"Искам да благодаря на всички мои съотборници, че се учеха от всички тях - и дори от това по-младо поколение. За мен е привилегия да бъда с вас. Нашата цел е да спечелим следващите два мача и да бъдем на Световното първенство", продължи футболната звезда.

А Роналдо е оптимистично настроен относно амбицията си да спечели световния шампионат догодина, добавяйки: "Очевидно е, че целта ни е да отидем на Световното първенство и да спечелим, както всички искаме".

И макар че все още е мотивиран, особено да постигне 1000 гола в кариерата си (в момента 946), футболната суперзвезда казва, че е по-малко яростно мотивиран, отколкото преди.

"Ще бъда честен: не го виждам като мания. Ако ме бяхте попитали преди 20 години, може би щях да отговоря различно, като например, че искам да изям света, но сега не виждам нещата по този начин. Възрастта ни позволява да мислим различно".

Дълголетието на Роналдо, разбира се, само му е помогнало да увеличи богатството си, но той е повече от щастлив да се възползва от парите, които натрупва. Футболистът инвестира в имот на Португалската Ривиера с мечтата да построи имение с размерите на болница в Кинта да Мариня, но проектът е с повече от две години зад графика.

Имението на Роналдо ще включва гигантски стъклен плувен басейн с подводна пътека и главна спалня с площ от 1000 квадратни фута, като част от това, което се смята за най-скъпия жилищен комплекс в Португалия.

През 2024 г. Роналдо продаде частния си самолет Gulfstream G200, който закупи за 16 милиона паунда през 2015 г., и вместо това инвестира парите си в нов Bombadier Global Express 6500 на стойност смайващите 61 милиона паунда.

Изцяло черният модел има капацитет за до 15 пътници и разполага с редица различни стаи, включително кът за сядане с маси и дивани, апартамент с двойно легло и отделна душ кабина.

А през януари миналата година суперзвездата разкри последната си покупка - тъмносиньо Ferrari Purosangue на стойност 400 хиляди паунда, но това далеч не е най-скъпият мотор в колекцията му от 18 милиона паунда.

Най-скъпата кола на Роналдо е Bugatti Centodieci с ограничено издание на стойност 8,5 милиона паунда - и се смята, че той е един от само 10 души в света, които притежават суперколата, която според съобщенията може да достигне максимална скорост от 236 мили в час.

Комфортният луксозен живот извън терена не показва признаци да забави представянето на Роналдо на него. Той е отбелязал четири гола в четири мача досега през сезона в Саудитска Арабия, което е силен старт на кампанията.

Той ще се стреми да внесе тази форма в отбора на Португалия на Роберто Мартинес през следващите няколко седмици, когато играят срещу Република Ирландия и Унгария в група F на квалификациите за Световното първенство.