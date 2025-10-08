Русия обяви удар по дронове, но улучи селскостопански камиони

Руска атака срещу камиони, за които се твърди, че превозват украински дронове, изглежда е била насочена срещу пратки със зърно и е убила цивилен, според анализ на Киев и сателитни изображения, пише Business Insider.

Руското министерство на отбраната заяви миналата седмица, че е извършило серия от комбинирани въздушни удари с балистични ракети и дронове, насочени към площадка за изстрелване на дронове и камиони, превозващи дронове с голям обсег в северната Черниговска област на Украйна.

Москва заяви, че при атаката са унищожени 20 камиона, превозващи 100 дрона с голям обсег, и са убити 60 украински войници, включително оператори на дронове, техници и шофьори на камиони. Според изданието, ударите са продължили да бъдат насочени към камиони по магистралата, докато са се движели от летището.

Украинското правителство отхвърли наратива зад атаката. Центърът за противодействие на дезинформацията, който е част от Съвета за национална сигурност и отбрана на страната, заяви, че ударите са повредили и унищожили камиони, превозващи зърно, и е убило цивилен шофьор. То цитира информация от Черниговската областна прокуратура.

Центърът за противодействие на дезинформацията заяви, че изявлението на Русия за нападението е „опит да се оправдае пореден удар по цивилни цели и да се прикрие смъртта на цивилен“.

Firstly, the footage from the drone at no point shows any evidence of drones being prepared, launched, or transported from or near these trucks. In fact, in at least one of the trucks, what appears to be grain or a similar crop is visible and another appears to be empty. pic.twitter.com/nj1Lb5I6x7 — Kyle Glen (@KyleJGlen) October 2, 2025

На 1 октомври Русия публикува кадри, показващи развитието на атаката. Видеото, заснето посред бял ден от самолет, показва път, минаващ през поле с десетки паркирани големи камиони по него. След това кадрите показват удари по това място и други пътища.

Украинският Център за противодействие на дезинформацията заяви, че „кадрите ясно показват цивилен транспорт, без „камиони с дронове“ или войници“.

Кайл Глен, следовател от базирания в Обединеното кралство Център за информационна устойчивост, който следи руски и украински атаки, заяви, че един от камионите изглежда превозва някакъв вид реколта, докато другите изглеждат празни. Записите не разкриват никакви дронове, инфраструктура, войници или нещо друго, което би подсказало наличието на военна цел.

На сателитните изображения, заснети на 25 септември, няколко дни преди нападението на Русия, не е имало камиони на летището, нито пък е имало селскостопанска работа в съседните полета, каза Глен, който е събрал и анализирал изображенията с ниска резолюция и ги е споделил с Business Insider.

Изображенията, заснети на 27 септември, показват някои превозни средства на летището и някои текущи селскостопански работи - вероятно прибиране на реколтата - в района. Тази дейност все още е била там на 30 септември, деня на атаката, каза Глен, което предполага, че струпването на камиони е пряко свързано с реколтата.

„Не мога да си представя как украинците се събират, за да изстрелят дроновете си, и след това да стоят там още четири дни, само чакайки да бъдат ударени от руснаците“, каза той. „Не ми се струва разумно.“

Руското министерство на отбраната и посолството на Русия в САЩ не отговориха веднага на искане за коментар относно това дали силите на Москва умишлено са атакували гражданска инфраструктура .

По време на войната Русия често е атакувала цивилни райони, твърдейки, че е поразила украински военни обекти или енергийна инфраструктура. Тя е извършвала и атаки срещу зърнените съоръжения на страната , които подпомагат един от най-големите износни стоки на Киев.

Сателитни снимки показват, че голямата фабрика за експлодиращи дронове в Русия се разширява с нови сгради, защитни съоръжения и, очевидно, игрища за пейнтбол.

Руският удар в Чернигов миналата седмица идва на фона на значителното увеличение на атаките с дронове срещу енергийния сектор на Русия през последните седмици, като през тях бяха насочени няколко ключови петролни рафинерии. В резултат на това покачващите се цени на горивата и недостигът им оказват натиск върху икономиката на Москва.

Глен каза, че тази кампания е оказала натиск върху руските военни да прекъснат тези удари, преди Украйна дори да е успяла да изстреля дроновете. Не е ясно обаче дали операторите на разузнавателни дронове предават известни цивилни цели на командирите или ударите по това, което изглежда като камиони за земеделие, са случайни.

Във войната си Русия понякога се е сблъсквала с недостатъци в насочването на бойното поле, като проблемите включват погрешно разузнаване и лоша координация на ударите.

„Изглежда, че наистина търсят всичко, което може да е там“, каза Глен, „и след това може би не проверяват два пъти – не проверяват три пъти – а просто хвърлят ракета към него с надеждата, че е военна цел.“